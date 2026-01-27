Ministrul Economiei: Lipsa identității și semnăturii electronice, eșec de guvernanță și implementare

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat marți, la Consiliul Național al IMM-urilor, că România, la 20 de ani de la aderarea la UE, nu dispune de o semnătură electronică cu adevărat funcțională și de identitate electronică și că situația reprezintă un eșec de guvernanță, managerial și de implementare.

Ministrul Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, a declarat la Consiliul Național al IMM-urilor că își dorește ca statul, gradual, să fie facilitator și nu obstacol, subliniind că digitalizarea este un subiect important, care trebuie tratat împreună cu securitatea datelor și conceptul de suveranitate digitală.

Darău a precizat că România trebuie să fie conectată la hub-uri, software și servere mondiale și europene, dar și să identifice în ministere și Guvern mijloace pentru a păstra controlul în caz de schimbări majore geopolitice.

Irineu Darău a declarat la Consiliul Național al IMM-urilor că digitalizarea reală crește productivitatea, competitivitatea și eficiența operațiunilor zilnice. El a menționat că conceptul de competitivitate este mai larg decât productivitatea și poate sprijini integrarea în OCDE. Ministrul a spus că proiectul de țară privind digitalizarea este important, poate chiar după aderarea la Schengen.

Ministrul a anunțat deschiderea unui front în minister pentru capitalul uman, mai întâi de discurs și apoi de acțiune. El a subliniat importanța competențelor și colaborării între universități, școli și mediul privat. Acesta a insistat asupra dezvoltării învățământului dual și a unui rol activ al IMM-urilor pentru retenția talentelor.

Ministrul Economiei a declarat că România, după 20 de ani de promisiuni, se află într-o tranziție digitală. Darău a explicat că este un eșec de guvernanță, managerial și de implementare, iar Ministerul Economiei revizuiește legislația și monitorizarea digitalizării. Obiectivul este corectarea întârzierilor celor care nu au implementat digitalizarea și optimizarea interacțiunii cu statul.

Ministrul a precizat că digitalizarea este legată de debirocratizare și va avea efect multiplicat în interacțiunea cu statul și mediul privat. Prima prioritate este deblocarea semnăturii electronice și dezvoltarea identității digitale fără întârziere. Acestea permit folosirea liberă a aplicațiilor existente și crearea de noi aplicații pentru cetățeni. Irinel Darău a adăugat că accesul va fi facil și pentru persoanele cu competențe digitale reduse, pentru conectarea lor la servicii publice și private.