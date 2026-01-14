Exclusiv. Industria jocurilor de noroc din România, în date oficiale: scăderi majore în perioada 2022–2025

Industria jocurilor de noroc din România a traversat, începând cu anul 2022, una dintre cele mai ample perioade de schimbare din ultimele decenii. Modificările legislative succesive adoptate de autorități au avut un impact direct asupra structurii pieței, asupra numărului de operatori autorizați și asupra volumului de mijloace de joc disponibile la nivel național. Datele oficiale oferite de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc conturează o imagine a unei industrii aflate într-un proces de reducere și reorganizare.

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de ONJN, în anul 2022 erau autorizate la nivel național aproximativ 89.000 de mijloace de joc tip slot-machine. Aceste aparate reprezentau cea mai răspândită formă de jocuri de noroc tradiționale din România, fiind prezente în săli specializate și în alte locații autorizate.

În anul 2025, conform datelor oficiale, numărul slot-machines autorizate a scăzut la aproximativ 45.000. Reducerea este semnificativă și reflectă efectele directe ale noilor cerințe legislative introduse în această perioadă, care vizează atât nivelul taxelor, cât și condițiile de autorizare și funcționare. Scăderea numărului de aparate s-a produs progresiv, pe parcursul ultimilor ani, și este una dintre cele mai vizibile schimbări la nivelul industriei.

Evoluția numărului de slot-machines este corelată cu diminuarea numărului de organizatori de jocuri de noroc tradiționale. Datele ONJN arată că, în anul 2022, erau licențiați peste 350 de organizatori de jocuri de noroc, dintre care aproximativ 280 desfășurau activități în domeniul slot-machines.

În anul 2025, numărul operatorilor de slot-machines autorizați a ajuns la aproximativ 70. Această reducere substanțială indică o schimbare majoră în structura pieței și reflectă adaptarea operatorilor la noile condiții impuse de cadrul legal. Procesul de reducere a numărului de operatori s-a desfășurat în paralel cu scăderea numărului de aparate autorizate.

În contrast cu sectorul jocurilor de noroc tradiționale, segmentul jocurilor de noroc la distanță a înregistrat o evoluție relativ stabilă. Conform datelor oficiale, în anul 2022 erau autorizați aproximativ 32 de organizatori de jocuri de noroc online. În perioada 2022–2025, acest număr s-a menținut la un nivel similar, cu variații minore, situându-se în jurul valorii de 31–32 de operatori licențiați.

Această stabilitate este evidențiată în rapoartele ONJN și reflectă o structură diferită a pieței online, reglementată distinct față de jocurile de noroc tradiționale.

În ceea ce privește cazinourile clasice, datele oficiale ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc indică faptul că, în prezent, în România sunt licențiate doar trei cazinouri de tip land-based, conform definiției legale stricte. Aceste unități sunt autorizate distinct de sălile de jocuri cu slot-machines și funcționează în baza unor reglementări specifice.

Numărul redus al cazinourilor clasice este menționat în documentele oficiale și diferențiază clar acest segment de restul pieței de jocuri de noroc tradiționale.

Din perspectiva veniturilor bugetare, rapoartele oficiale ale ONJN arată că, în anul 2022, statul român a încasat peste 2 miliarde de lei din taxele de licență și de autorizare aferente activităților de jocuri de noroc. Aceasta este suma oficială raportată pentru anul respectiv și include contribuțiile plătite de operatorii licențiați pentru desfășurarea activităților reglementate.

Pentru anii următori, datele finale și consolidate urmează să fie publicate în rapoartele anuale ale instituției. Până la acest moment, ONJN nu a publicat situații agregate finale pentru întreaga perioadă 2023–2025, acestea urmând să fie comunicate conform calendarului oficial.

Pe lângă taxele de licență și autorizare, cadrul legal prevede și plata unor taxe auxiliare de către operatorii de jocuri de noroc, inclusiv taxa de viciu și alte contribuții stabilite prin legislație. Cuantumul acestor taxe este reglementat prin acte normative, însă ONJN nu a publicat până în prezent o situație agregată oficială care să prezinte separat sumele totale colectate din aceste taxe pentru perioada 2022–2025.

Legislația în vigoare impune organizatorilor de jocuri de noroc obligația de a constitui garanții financiare menite să acopere riscul de neplată a obligațiilor către bugetul general consolidat. Aceste garanții sunt stabilite prin lege, în funcție de tipul de activitate desfășurată, și reprezintă o condiție pentru obținerea și menținerea licenței.

Cu toate acestea, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu publică în mod oficial o situație centralizată a sumei totale a garanțiilor constituite de toți operatorii activi la nivel național.

Domeniul jocurilor de noroc rămâne unul dintre cele mai dinamice din punct de vedere legislativ. În ultimii ani au fost adoptate mai multe acte normative care au modificat regimul de taxare, autorizare și funcționare al operatorilor, iar alte inițiative legislative se află în diferite etape de procedură la nivelul Guvernului și Parlamentului.