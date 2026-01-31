Social

Mai mulți nepalezi s-au bătut într-un bar din București. S-au ales cu un control judiciar de 60 de zile

Mai mulți nepalezi s-au bătut într-un bar din București. S-au ales cu un control judiciar de 60 de zile
Patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în urma unui scandal produs într-un bar din Sectorul 4 al Capitalei. Incidentul a avut loc în sediul unei societăți comerciale și a implicat mai mulți cetățeni nepalezi, potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliția a fost sesizată după izbucnirea unui conflict într-un bar

Polițiștii au fost sesizați în data de 23 ianuarie cu privire la faptul că, într-un bar situat în Sectorul 4, ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane.

La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție care, în urma primelor verificări, au stabilit că incidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool. Între persoanele implicate ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat rapid într-o bătaie.

Administratorul barului a reclamat distrugeri, dar nu a depus plângere

Administratorul unității a declarat polițiștilor că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice barului. Cu toate acestea, acesta a precizat că nu dorește să formuleze plângere penală pentru distrugerile produse în local.

Lipsa unei plângeri din partea administratorului nu a împiedicat însă continuarea cercetărilor, având în vedere natura faptelor și intervenția poliției în flagrant.

Arestat cătușe

Sursă foto: Freepik

Un bărbat a fost rănit la cap, iar alți trei au suferit leziuni superficiale

În urma scandalului, unul dintre bărbații implicați prezenta o rană la nivelul capului. Acesta a fost evaluat de un echipaj medical sosit la fața locului și a primit îngrijiri medicale, însă a refuzat transportul la spital.

De asemenea, alți trei bărbați aveau leziuni superficiale la nivelul feței. Niciunul dintre aceștia nu a solicitat asistență medicală de specialitate.

Persoanele implicate au fost duse la Secția 16 Poliție

Toate persoanele implicate în conflict au fost conduse la sediul Secția 16 Poliție, pentru stabilirea situației de fapt și pentru întocmirea actelor procedurale. Potrivit polițiștilor, niciuna dintre acestea nu a dorit să formuleze plângere prealabilă.

Cazul a fost preluat ulterior de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Secției 16 Poliție, care au continuat cercetările sub coordonarea unității de parchet competente.

Urmărire penală și control judiciar pentru 60 de zile

În urma administrării probelor, față de patru bărbați a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru faptele de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, anchetatorii au decis luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea rolului fiecărei persoane implicate în scandalul din barul din Sectorul 4.

