Un rapper celebru este noul premier din Nepal. Artistul urmează să depună jurământul

Balendra Shah, cunoscut ca Balen, urmează să depună jurământul ca prim-ministru al Nepalului, după ce a obținut o victorie clară la alegerile generale, primele organizate după protestele tinerilor de anul trecut, potrivit BBC.

Victoria politicianului în vârstă de 35 de ani este interpretată ca un semnal de ruptură față de vechea clasă politică, într-un context marcat de nemulțumiri legate de corupție, nepotism și influența elitelor.

Înainte de preluarea funcției, Shah a lansat o piesă cu mesaj optimist despre viitorul țării.

Originar din cartierul Naradevi din Kathmandu, Shah este cel mai mic copil al familiei. Tatăl său practică medicina ayurvedică, iar mama sa s-a ocupat de creșterea copiilor. Este căsătorit și locuiește alături de soție și fiica sa. A studiat ingineria în Nepal și ulterior în statul Karnataka din India, însă notorietatea a venit în 2013, când a câștigat o competiție de rap, remarcându-se prin versuri critice la adresa societății.

Ulterior, a lansat mai multe piese populare despre corupție și inegalitate, cu un stil vizual distinct, marcat de ochelari de soare negri și ținute sobre. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, „Balidan”, a strâns aproximativ 14 milioane de vizualizări.

„În timp ce ne vindem identitatea în străinătate, angajaţii guvernamentali câştigă 30.000 şi au proprietăţi în 30 de locuri diferite. Cine va plăti datoria celor care muncesc peste mări şi ţări?”

După ce a câștigat în 2022 alegerile pentru primăria Kathmandu ca independent, Shah a intrat în Partidul Rastriya Swatantra și a candidat pentru funcția de prim-ministru. Mandatul său de primar a inclus măsuri pentru curățarea orașului, protejarea patrimoniului și combaterea corupției, dar și o campanie controversată de demolare a construcțiilor ilegale. În alegerile recente, partidul său a obținut o victorie importantă, inclusiv în fața fostului premier KP Sharma Oli, într-o circumscripție considerată bastionul acestuia.

Ascensiunea sa a fost susținută de tineri, mai ales în contextul protestelor din septembrie anul trecut, soldate cu 77 de morți, multe dintre victime fiind protestatari împușcați de poliție. Inițial declanșate de interzicerea rețelelor sociale, protestele au fost alimentate de nemulțumiri legate de șomaj, corupție și stagnare economică.

Melodia sa „Nepal Haseko” a devenit un simbol al acestor manifestații.

„Vreau să văd Nepalul zâmbind, vreau să văd inimile nepalezilor dansând. Vreau să văd Nepalul zâmbind, vreau să văd nepalezii trăind fericiţi”

În campania pentru funcția de prim-ministru, Shah a evitat în mare parte aparițiile publice și interviurile, preferând comunicarea directă pe rețelele sociale.

El a promis o amplă campanie anticorupție, reforme în justiție și crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă. Strategia s-a dovedit eficientă, contribuind la victoria partidului său și la schimbarea echilibrului politic. Criticii susțin însă că această abordare i-a permis să evite o analiză detaliată a activității sale.

Deși susținătorii îl consideră un simbol al schimbării, există și semne de întrebare privind capacitatea partidului RSP, înființat în urmă cu doar patru ani, de a-și îndeplini promisiunile ambițioase.

În perioada în care a fost primar, a fost criticat pentru utilizarea forțelor de ordine împotriva comercianților stradali, în încercarea de a combate activitățile neautorizate. Organizația Human Rights Watch a atras atenția asupra acestor acțiuni.

„Sperăm ca, în calitate de prim-ministru, să pună accent pe o ordine bazată mai mult pe reguli”, a declarat Meenakshi Ganguly, director adjunct pentru Asia al Human Rights Watch.

De asemenea, Shah a generat reacții și în mediul online, după o postare controversată, ulterior ștearsă, în care a folosit un limbaj vulgar la adresa unor state și partide politice.

În perioada următoare, noul premier și echipa sa vor trebui să răspundă așteptărilor ridicate ale electoratului și să gestioneze provocările complexe cu care se confruntă Nepalul.