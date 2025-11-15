Social Exclusiv

Muncitorii nepalezi, apreciați de patronii din construcții: Celor din România li se urcă meseria la cap

Muncitorii nepalezi, apreciați de patronii din construcții: Celor din România li se urcă meseria la cap
Într-o perioadă în care firmele de construcții se confruntă cu lipsa forței de muncă, angajatorii încep să privească cu mai multă seriozitate către muncitorii din Nepal. Diana Goia, CEO al Goya Residence, și Rareș Goia, director executiv al firmei de construcții, spun că muncitorii nepalezi sunt disciplinați și respectă cu atenție detaliile tehnice, calități esențiale într-un domeniu precum cel al construcțiilor, unde fiecare etapă de lucru contează.

Muncitorii nepalezi, dispuși să învețe

Pe TikTok, reprezentantul companiei de construcții din Timiș a arătat cum decurg lucrările pe șantier și cât de implicați sunt muncitorii, inclusiv cei nepalezi.

În videoclip, acesta menționează că muncitorii străini respectă toate etapele de lucru, în timp ce românii nu țin cont de aceste detalii. Postarea a atras numeroase vizualizări și reacții din partea internauților.

@goyaresidence Dulgherie ucenici vs meseriași 😁. #casedevanzare #apartamentedevanzare #goyaresidence #goya #constructii ♬ sunet original - Goya

Zeci de nepalezi lucrează în firma celor doi antreprenori din Timiș

În prezent, compania din Timiș lucrează cu 26 de nepalezi, însă reprezentanții acesteia au în plan să aducă alți 24 de muncitori în țară.

„Deocamdată, în firma noastră sunt 26 de nepalezi și mai avem avize pentru încă vreo 24, dacă nu mai mulți. Sunt foarte serioși și foarte muncitori, chiar dacă nu vin foarte bine pregătiți și nu vin cu calificări din Nepal; sunt dornici să învețe. Și ce învață, învață temeinic și respectă tot ce ține de tehnologie, etapele de muncă și etapele de aplicare a materialelor. Nu vin cu idei, nu spun că știu ei mai bine, nu ocolesc și nu scurtează etape”, a explicat Diana Goia, exclusiv pentru EVZ.

Potrivit acesteia, muncitorii români cer salarii mai mari pentru a lucra în construcții și nu sunt la fel de serioși.

„Ne confruntăm cu problema asta: românii pretind salarii mai mari, dar nu muncesc la fel de conștiincios. Românii primesc cazare la fel ca muncitorii nepalezi. La prânz le asigurăm masă caldă. Nu sunt favorizați cumva cei nepalezi”, adaugă ea.

Toți banii câștigați ajung în țara lor

Diana Goia a mai spus că, potrivit legislației, angajații nepalezi primesc, cel puțin la început, salariul minim pe economie din construcții, urmând ca, pe măsură ce acumulează experiență, să poată câștiga mai mult. Ea a subliniat că firma are obligația de a le asigura cazare, trei mese pe zi și transport către și de la locul de muncă.

„Suntem obligați să facem contractele, cel puțin pentru început, cu minimul pe economie din construcții. După ce acumulează experiență, pot câștiga mai mult. Avem obligația să le asigurăm cazare, trei mese pe zi și transport la lucru și de la lucru. În principiu, cam toți banii îi trimit acasă. Noi lucrăm cu o firmă de recrutare din Brașov. Nu am reușit să îi aducem singuri”, a mai spus reprezentanta companiei din Timiș.

