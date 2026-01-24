Pfizer, acțiune în instanță împotriva României. Câți bani cere compania pentru vaccinul anti-COVID

Compania farmaceutică Pfizer a solicitat, în fața tribunalului civil din Bruxelles, obligarea României și Poloniei la plata vaccinurilor anti-COVID livrate în timpul pandemiei. Reprezentanții companiei susțin că cele două state nu și-au achitat facturile, deși „compania și-a îndeplinit scrupulos obligațiile”, relatează publicația belgiană demorgen.be.

Pfizer a depus în această săptămână o cerere la tribunalul civil din Bruxelles, prin care solicită recuperarea unor sume totale de 1,8 miliarde de euro de la România și Polonia. Compania afirmă că a livrat milioane de doze de vaccinuri împotriva virusului SARS-CoV-2 și a variantelor sale, însă nu și-a încasat contravaloarea acestora.

Furnizarea vaccinurilor a fost stabilită printr-un contract semnat la 20 mai 2021 între Comisia Europeană și compania farmaceutică, acord încheiat în contextul pandemiei de COVID-19.

Potrivit explicațiilor oferite în instanță, Pfizer solicită Poloniei plata a 1,248 miliarde de euro, plus dobânzi, pentru 88 de milioane de doze de vaccin. În cazul României, compania cere 615 milioane de euro, la care se adaugă dobânzile, pentru 40 de milioane de doze.

Aceste informații au fost prezentate miercuri de avocații companiei în fața instanței de la Bruxelles, în cadrul primei din cele șase ședințe de judecată programate în acest dosar.

Din punctul de vedere al companiei, atât Polonia, cât și România „și-au încălcat obligațiile contractuale” prin neplata vaccinurilor prevăzute în cel de-al treilea contract încheiat între Comisia Europeană și Pfizer.

Consilierul juridic al companiei, Hakim Boularbah, a declarat că instituția pe care o reprezintă „și-a îndeplinit scrupulos obligațiile” și că, dintre toate statele Uniunii Europene, doar Polonia și România nu și-au respectat angajamentele contractuale.

Potrivit publicației citate, instanța și-a exprimat o poziție neclară cu privire la livrarea vaccinurilor. Boularbah a precizat că, în cazul în care cele două țări doresc în continuare dozele convenite, Pfizer le poate distribui pe parcursul următorilor trei ani, însă doar după efectuarea plăților.

Contractele pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID au fost negociate de Comisia Europeană în numele statelor membre ale Uniunii Europene în anul 2021, cu scopul de a asigura acces rapid la vaccinuri în plină pandemie. Acordurile prevedeau cantități foarte mari de doze, cu opțiuni de livrare pentru perioada 2022–2023 și posibilitatea extinderii până în 2026. Pe măsură ce cererea de vaccinuri a scăzut, iar stocurile au crescut, Uniunea Europeană și producătorii au convenit asupra unor modificări ale contractelor, inclusiv reducerea cantităților cumpărate și amânarea unor livrări.

În Polonia, autoritățile au invocat existența unui surplus de doze neutilizate, precum și presiuni bugetare și logistice, notificând oficial că nu vor mai primi și nu vor mai plăti vaccinurile contractate. În 2023, Polonia a invocat forța majoră și a refuzat livrările și plățile, situație care a dus la un conflict juridic cu Pfizer.

Și România a refuzat anumite livrări, motivând existența unor stocuri deja achiziționate și neutilizate.

Procesele intentate de Pfizer au generat dezbateri publice legate de transparența contractelor, costurile generate de pandemie și modul de gestionare a achizițiilor de vaccinuri. Litigiile ar putea avea consecințe bugetare semnificative pentru statele vizate, inclusiv pentru România.