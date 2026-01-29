Deputații laburiști și conservatori, alături de un fost consilier senior NATO, au lansat un avertisment cu privire la pregătirea militară a Regatului Unit. Deputații au subliniat că țara trebuie să intensifice măsurile pentru a face față unui posibil conflict, inclusiv prin discutarea scenariului de recrutare obligatorie, informează Express.

Parlamentari britanici și un fost consilier NATO avertizează că Regatul Unit nu mai poate conta pe protecția americană și trebuie să se pregătească pentru eventuale conflicte. Potrivit acestora, politica „America First” promovată de președintele Donald Trump a slăbit tradiționalele garanții de securitate oferite de SUA aliaților săi, inclusiv Regatului Unit.

Raportul subliniază că presupunerea conform căreia Washingtonul ar interveni automat în cazul unui atac al Rusiei asupra unui stat NATO, în baza Articolului 5, „nu mai este valabilă”.

Autorii documentului afirmă că această schimbare marchează practic sfârșitul acordurilor de securitate postbelice care au asigurat pacea în Europa de Vest de decenii.

Conform raportului Civitas, SUA acționează „dincolo de cadrul și constrângerile alianțelor tradiționale”, iar unele dintre aceste acțiuni ar putea fi percepute drept contrare intereselor unor aliați. În plus, se remarcă că administrația Trump pare să considere Rusia un potențial partener de afaceri, în timp ce relațiile comerciale și diplomatice dintre Kremlin și Casa Albă se normalizează discret.

„Se pare că președintele Donald Trump, ca și Rusia, privește ca un potențial partener de afaceri; Kremlinul și Casa Albă par să normalizeze în liniște relațiile comerciale și diplomatice”, se arată în raport.

Documentul, intitulat „Înțelegerea tranziției Regatului Unit către pregătirea de luptă”, a fost elaborat de parlamentarii Bernard Jenkins (conservator) și Derek Twigg (laburist), împreună cu fostul consilier senior NATO Chris Donnelly, și a fost prezentat de GB News.

Experții militari au lansat critici dure la adresa sistemului de apărare al Regatului Unit, catalogând procesele guvernamentale drept „sclerotice” și neschimbate de peste șapte decenii de pace și prosperitate.

În prefața raportului, Lord Robertson de Port Ellen, fost secretar general al NATO și președinte al recentei evaluări a apărării comandate de Partidul Laburist, a subliniat gravitatea situației: „Regatul Unit este nepregătit și vulnerabil la atacuri”.

Raportul atrage atenția asupra necesității dezvoltării unui mecanism politic capabil să facă față situațiilor de război, subliniind că aceste schimbări sunt așteptate de mult timp.

În acest context, autorii recomandă investiții sporite în tehnologii avansate, astfel încât trupele de primă linie să poată executa operațiuni mai precise, să se întărească apărarea cibernetică și să se consolideze parteneriate strategice internaționale, inclusiv cu India.

Raportul avertizează, de asemenea, că analiza strategică actuală a apărării nu reflectă realitatea: „Ne aflăm la pragul unui potențial conflict, iar războiul cinetic ar putea izbucni atunci când ne așteptăm mai puțin, mai curând decât mai târziu”.

În plus, reducerea semnificativă a armatei britanice la aproximativ 70.000 de soldați activi ridică îngrijorări serioase în rândul aliaților, care consideră că forța militară este pur și simplu insuficientă pentru a face față provocărilor actuale.

În raport se subliniază importanța educației și a implicării societății civile în pregătirea națională, autorii insistând asupra necesității unei mobilizări generale și a unei guvernanțe flexibile, capabile să se adapteze provocărilor contemporane.

Recrutarea militară reprezintă înrolarea obligatorie a cetățenilor în serviciul armat, reglementată prin lege. În mod tradițional, aceasta se aplică tinerilor bărbați la vârsta de 18 ani, pentru o perioadă prestabilită, deși unele state nordice, precum Norvegia, Suedia și Danemarca, includ și femeile în acest sistem.

În Regatul Unit, serviciul militar obligatoriu nu mai există, armata funcționând în prezent exclusiv pe bază de voluntariat. Obligația de a servi în forțele armate a fost impusă doar în două perioade din secolul XX: între 1916 și 1920, respectiv între 1939 și 1960, ultima generație de recruți părăsind serviciul în 1963.

În Europa, zece țări membre NATO mențin în prezent recrutarea obligatorie: Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia, Turcia și, mai recent, Croația.