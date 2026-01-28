Reacția lui Fico după ce ar fi spus că starea de spirit a președintelui SUA este „periculoasă”

Premierul slovac Robert Fico, unul dintre susținătorii europeni ai lui Donald Trump, ar fi transmis liderilor Uniunii Europene că a rămas „șocat” de starea de spirit a președintelui american în timpul unei întâlniri recente. Cinci diplomați europeni care ar fi fost informați despre această discuție, scrie Metro.

Premierul slovac Robert Fico, unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Donald Trump, i-a surprins pe liderii Uniunii Europene la Bruxelles, dezvăluind că întâlnirea cu președintele american la Mar-a-Lago l-a lăsat profund îngrijorat. Potrivit unor surse diplomatice, Fico a descris starea psihologică a lui Trump drept „periculoasă”.

Fico, cunoscut pentru susținerea frecventă a pozițiilor lui Trump privind slăbiciunile Europei, le-ar fi spus colegilor săi că modul în care președintele SUA s-a comportat în timpul întrevederii din Florida, pe 17 ianuarie, l-a alarmat. „Periculos” a fost cuvântul folosit de premierul slovac pentru a descrie dispoziția lui Trump, au precizat doi diplomați europeni citați de surse diplomatice.

Discuția a avut loc pe 22 ianuarie, în marja unui summit de urgență al UE la Bruxelles, organizat pentru a analiza relațiile transatlantice după ce Trump a lansat amenințări privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Comentariile premierului slovac vin într-un context tensionat: summitul a fost organizat pentru a calma relațiile transatlantice după ce Trump amenințase anterior că va impune tarife anumitor țări europene, dar și după declarațiile privind Groenlanda. Liderii UE au folosit întâlnirea pentru a liniști tensiunile, după ce președintele SUA și-a retras amenințarea cu o zi înainte.

Sursele, care au dorit să rămână anonime, provin din patru guverne diferite ale UE. Dar niciunul nu a putut detalia ce anume i-ar fi spus Trump lui Fico pentru a provoca reacția sa puternică.

Casa Albă a reacționat rapid după comentariile recente ale unor diplomați europeni anonimi, catalogându-le drept „știri false”. Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a administrației americane, a declarat pentru Politico că relatarea nu reflectă realitatea: „Aceasta este o știre absolut falsă de la diplomați europeni anonimi care încearcă să fie relevanți. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă.”

De asemenea, Robert Fico a dezmințit tot ceea ce au scris jurnaliștii de la Politico:

„La nici 24 de ore, trebuie să resping ferm minciunile portalului POLITICO despre cum am evaluat întâlnirea cu președintele SUA D la un summit informal de la Bruxelles. Trump. Bună. Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu sunt martori, dar nimic nu a împiedicat portalul POLITICO să vină cu minciuni”, a scris Fico într-o postare pe social media.

Un oficial de rang înalt din administrația SUA, prezent la discuția dintre Donald Trump și Robert Fico, a confirmat sub protecția anonimatului că întâlnirea nu a fost marcată de momente stânjenitoare sau de schimburi tensionate. Conform sursei, discuția, solicitată de Fico, a decurs într-un climat plăcut și normal, inclusiv cu replici amuzante surprinse de un fotograf oficial al Casei Albe.

În paralel, un diplomat european a descris starea lui Fico după întâlnire ca fiind „traumatizantă”, citându-l pe fostul lider slovac referindu-se la Trump drept „nebunit”. Această percepție contrastează însă cu mesajele oficiale ale lui Fico privind vizita.

Pe pagina sa oficială de Facebook, Fico a prezentat întâlnirea drept un semn de „respect și încredere ridicate” din partea președintelui american. În videoclipul publicat, liderul slovac a menționat că discuțiile au abordat situația din Ucraina și criza profundă din Uniunea Europeană, subliniind că schimbul de opinii a avut loc într-un cadru „informal și deschis”.

În 2024, fostul premier slovac Robert Fico a supraviețuit unei tentative de asasinat, fiind împușcat de cinci ori și menținut în stare critică timp de câteva săptămâni.

Fico a condus Slovacia ca prim-ministru în două mandate, între 2006–2010 și 2012–2018, și este fondatorul partidului Direcție – Social-Democrație (SMER-SD), partid social-democrat creat pe data de 29 octombrie 1999, condus de Robert Fico.

Cariera sa politică a fost marcată de scandaluri, inclusiv demisia sa din 2018, ca urmare a protestelor generate de uciderea jurnalistului de investigații Ján Kuciak. Această crimă, legată de corupție la nivel înalt, a stârnit indignare în întreaga țară.

Deși a părăsit funcția de premier, Fico și-a păstrat influența în SMER-SD continuând să joace un rol important în politica slovacă, modelând direcțiile strategice ale guvernului.

La revenirea sa la putere, el a format o coaliție eurosceptică tripartită, orientată spre consolidarea legăturilor cu Kremlinul. În mod repetat, Fico a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un tratat de pace cu Rusia, generând tensiuni cu partenerii NATO ai Slovaciei.

Într-un interviu pentru postul public RTVS, Fico a declarat: „Trebuie să existe un fel de compromis. Ce așteaptă ei, ca rușii să părăsească Crimeea, Donbasul și Luhanskul? Acest lucru este nerealist.”