Reacția lui Fico după ce ar fi spus că starea de spirit a președintelui SUA este „periculoasă”
- 28 ianuarie 2026, 16:22
Premierul slovac Robert Fico, unul dintre susținătorii europeni ai lui Donald Trump, ar fi transmis liderilor Uniunii Europene că a rămas „șocat” de starea de spirit a președintelui american în timpul unei întâlniri recente. Cinci diplomați europeni care ar fi fost informați despre această discuție, scrie Metro.
Robert Fico, îngrijorat cu privire la starea de sănătate a președintelui Trump
Premierul slovac Robert Fico, unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Donald Trump, i-a surprins pe liderii Uniunii Europene la Bruxelles, dezvăluind că întâlnirea cu președintele american la Mar-a-Lago l-a lăsat profund îngrijorat. Potrivit unor surse diplomatice, Fico a descris starea psihologică a lui Trump drept „periculoasă”.
Fico, cunoscut pentru susținerea frecventă a pozițiilor lui Trump privind slăbiciunile Europei, le-ar fi spus colegilor săi că modul în care președintele SUA s-a comportat în timpul întrevederii din Florida, pe 17 ianuarie, l-a alarmat. „Periculos” a fost cuvântul folosit de premierul slovac pentru a descrie dispoziția lui Trump, au precizat doi diplomați europeni citați de surse diplomatice.
Discuția a avut loc pe 22 ianuarie, în marja unui summit de urgență al UE la Bruxelles, organizat pentru a analiza relațiile transatlantice după ce Trump a lansat amenințări privind preluarea controlului asupra Groenlandei.
Comentariile premierului slovac vin într-un context tensionat: summitul a fost organizat pentru a calma relațiile transatlantice după ce Trump amenințase anterior că va impune tarife anumitor țări europene, dar și după declarațiile privind Groenlanda. Liderii UE au folosit întâlnirea pentru a liniști tensiunile, după ce președintele SUA și-a retras amenințarea cu o zi înainte.
Sursele, care au dorit să rămână anonime, provin din patru guverne diferite ale UE. Dar niciunul nu a putut detalia ce anume i-ar fi spus Trump lui Fico pentru a provoca reacția sa puternică.
Casa Albă a criticat imediat comentariile sale drept „știri false”
Casa Albă a reacționat rapid după comentariile recente ale unor diplomați europeni anonimi, catalogându-le drept „știri false”. Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a administrației americane, a declarat pentru Politico că relatarea nu reflectă realitatea: „Aceasta este o știre absolut falsă de la diplomați europeni anonimi care încearcă să fie relevanți. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă.”
De asemenea, Robert Fico a dezmințit tot ceea ce au scris jurnaliștii de la Politico:
„La nici 24 de ore, trebuie să resping ferm minciunile portalului POLITICO despre cum am evaluat întâlnirea cu președintele SUA D la un summit informal de la Bruxelles. Trump. Bună. Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu sunt martori, dar nimic nu a împiedicat portalul POLITICO să vină cu minciuni”, a scris Fico într-o postare pe social media.
Un oficial de rang înalt din administrația SUA, prezent la discuția dintre Donald Trump și Robert Fico, a confirmat sub protecția anonimatului că întâlnirea nu a fost marcată de momente stânjenitoare sau de schimburi tensionate. Conform sursei, discuția, solicitată de Fico, a decurs într-un climat plăcut și normal, inclusiv cu replici amuzante surprinse de un fotograf oficial al Casei Albe.
În paralel, un diplomat european a descris starea lui Fico după întâlnire ca fiind „traumatizantă”, citându-l pe fostul lider slovac referindu-se la Trump drept „nebunit”. Această percepție contrastează însă cu mesajele oficiale ale lui Fico privind vizita.
Pe pagina sa oficială de Facebook, Fico a prezentat întâlnirea drept un semn de „respect și încredere ridicate” din partea președintelui american. În videoclipul publicat, liderul slovac a menționat că discuțiile au abordat situația din Ucraina și criza profundă din Uniunea Europeană, subliniind că schimbul de opinii a avut loc într-un cadru „informal și deschis”.
Robert Fico a supraviețuit unei tentative de asasinat
În 2024, fostul premier slovac Robert Fico a supraviețuit unei tentative de asasinat, fiind împușcat de cinci ori și menținut în stare critică timp de câteva săptămâni.
Fico a condus Slovacia ca prim-ministru în două mandate, între 2006–2010 și 2012–2018, și este fondatorul partidului Direcție – Social-Democrație (SMER-SD), partid social-democrat creat pe data de 29 octombrie 1999, condus de Robert Fico.
Cariera sa politică a fost marcată de scandaluri, inclusiv demisia sa din 2018, ca urmare a protestelor generate de uciderea jurnalistului de investigații Ján Kuciak. Această crimă, legată de corupție la nivel înalt, a stârnit indignare în întreaga țară.
Deși a părăsit funcția de premier, Fico și-a păstrat influența în SMER-SD continuând să joace un rol important în politica slovacă, modelând direcțiile strategice ale guvernului.
La revenirea sa la putere, el a format o coaliție eurosceptică tripartită, orientată spre consolidarea legăturilor cu Kremlinul. În mod repetat, Fico a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un tratat de pace cu Rusia, generând tensiuni cu partenerii NATO ai Slovaciei.
Într-un interviu pentru postul public RTVS, Fico a declarat: „Trebuie să existe un fel de compromis. Ce așteaptă ei, ca rușii să părăsească Crimeea, Donbasul și Luhanskul? Acest lucru este nerealist.”
