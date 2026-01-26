Proces reluat în Slovacia în cazul asasinării jurnalistului Jan Kuciak. Presupușii responsabili, judecați pentru a treia oară

Presupușii autori ai asasinării jurnalistului de investigație Jan Kuciak și ai logodnicei sale, Martina Kusnirova, sunt judecați pentru a treia oară, în Slovacia, la opt ani de la crimele care au zguduit această țară, relatează AFP.

Procesul a început luni, în fața tribunalului penal special din orașul Pezinok, situat în apropiere de Bratislava, puțin înainte de ora locală 9:00 (10:00, ora României). Considerat de procurori drept presupusul comanditar al crimei, omul de afaceri Marian Kocner, în vârstă de 62 de ani, a fost adus în sala de judecată încătușat și purtând o mască chirurgicală, sub escorta membrilor forțelor speciale cu fețele acoperite.

Kocner a fost achitat în două rânduri, în anii 2020 și 2023, însă ambele decizii au fost anulate de Curtea Supremă, care a dispus reluarea procesului cu un nou complet de judecată. În prezent, el execută o pedeapsă cu închisoarea într-un alt dosar.

Jan Kuciak și Martina Kusnirova, ambii în vârstă de 27 de ani, au fost uciși prin împușcare în februarie 2018, în locuința lor din satul Velka Maca, în apropiere de Bratislava. Asasinarea a avut loc cu puțin timp înainte de publicarea unui articol în care jurnalistul documenta legături între politicieni și influenta mafie italiană ’Ndrangheta.

Martina Kusnirova a fost „împuşcată în faţă”, iar Jan Kuciak a fost „împuşcat de două ori în inimă”, potrivit anchetatorilor.

Dubla crimă a declanșat cele mai mari proteste din Slovacia de la căderea comunismului și a dus, în martie 2018, la demisia guvernului condus de Robert Fico, revenit ulterior la putere în 2023. Luni, părinții celor două victime au fost prezenți în sala de judecată.

Avocatul familiei Kuciak, Peter Kubina, a anunțat că instanța a stabilit 43 de termene de audiere. Potrivit acestuia, Marian Kocner a negat constant că ar fi ordonat asasinarea jurnalistului, poziție pe care ar urma să o mențină și în acest nou proces.

Kocner este judecat din nou alături de presupusa sa complice, Alena Zsuzsova, în vârstă de 51 de ani, fosta sa parteneră. Organizația Reporteri fără Frontiere a salutat reluarea procesului drept „o nouă ocazie de a rezolva o crimă care a afectat libertatea presei în Slovacia şi în Europa” și a cerut instanței să „înveţe din trecut şi să examineze minuţios toate probele din dosar”.

Alena Zsuzsova, achitată inițial în 2020, a fost condamnată la 23 de ani de închisoare în 2023, după ce a fost găsită vinovată de comandarea asasinatului pentru a-l „mulţumi” pe Marian Kocner, potrivit RSF. În cazul lui Kocner, tribunalul a apreciat atunci că „nu s-a dovedit” că acesta a orchestrat crima.

Curtea Supremă a reproșat completurilor anterioare că nu au analizat în totalitate probele, inclusiv mesajele criptate schimbate între Kocner și Zsuzsova înainte, în timpul și după asasinate.

Alte trei persoane, inclusiv doi asasini plătiți, au fost condamnate pentru aceste crime și execută pedepse de câte 25 de ani de închisoare. Marian Kocner a primit, separat, o condamnare de 19 ani de detenție în 2020, în special pentru falsificare de documente. Alena Zsuzsova a fost condamnată anterior la 21 de ani de închisoare pentru implicarea în uciderea unui primar, Laszlo Basternak, înainte de a fi găsită vinovată în dosarul Kuciak.

În 2017, Jan Kuciak îl acuzase public pe Marian Kocner de fraudă financiară, fapt care i-a adus amenințări. Potrivit RSF, care denunță existența unei îndelungate culturi a impunității, este posibil ca tânărul jurnalist să nu fi fost primul reporter ucis din cauza activității sale în istoria recentă a Slovaciei.

În august 2025, poliția a redeschis o anchetă pentru omor cu premeditare în cazul jurnalistului de investigație independent Pavol Rypal, dispărut în 2008, a confirmat pentru AFP Jaroslav Macek, procuror regional adjunct la Nitra. Slovacia, stat membru al Uniunii Europene, se situează pe locul 38 din 180 de țări în clasamentul mondial al libertății presei pentru anul 2025, realizat de Reporteri fără Frontiere.