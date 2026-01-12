Jurnalist bătut în toaleta unui mall. Reacții din partea Guvernului slovac

Jurnalistul slovac Peter Schutz, în vârstă de 70 de ani, a fost atacat sâmbătă după-amiază de un agresor necunoscut într-un centru comercial din Kosice, în estul Slovaciei. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului, în timp ce cel puțin doi membri ai guvernului slovac au reacționat față de incident, potrivit Politico.

Jurnalistul slovac Peter Schutz a fost atacat de un agresor necunoscut într-o toaletă publică dintr-un mall foarte frecventat din Kosice, al doilea oraș ca mărime din Slovacia. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a necesitat îngrijiri medicale, inclusiv o operație pentru fractura de femur.

Schutz, unul dintre principalii editorialiști ai cotidianului Sme din anii 1990, apărea frecvent în emisiuni politice și a criticat dur guvernul condus de premierul Robert Fico, aflat la al patrulea mandat. Poliția anchetează circumstanțele agresiunii.

Ministrul de Interne Matúš Sutaj Estok a condamnat violența, dar a remarcat că spațiul public din Slovacia se confruntă de mult timp cu declarații polarizante și dezumanizante, care sporesc tensiunile. El a adăugat că nici un presupus atac asupra unui comentator nu poate diminua responsabilitatea acestuia pentru cuvintele care contribuie la divizarea publicului.

Ministrul Mediului Tomas Taraba a scris pe rețelele sociale că Schutz este cunoscut pentru declarații extrem de agresive la adresa oamenilor. Taraba a precizat că astfel de atacuri trebuie condamnate, chiar și în cazul persoanelor care trebuie să răspundă în fața legii, și a criticat sistemul judiciar slovac pentru că pretinde că jurnaliștii sunt deasupra legii.

Poliția din Košice investighează „activ și intens” atacul asupra lui Peter Schutz, clasificat ca agresiune, jurnalistul fiind descoperit pe podeaua toaletei de o persoană. Slovacia are experiență în violența împotriva mass-media, cea mai gravă fiind asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale în 2018, care a dus la demisia guvernului condus de Fico.

Prim-ministrul Robert Fico a fost grav rănit într-un atac armat în mai 2024, pe care l-a atribuit, cel puțin parțial, mass-mediei slovace. Procurorul general Maros Zilinka a declarat că atacurile fizice asupra unei persoane nu trebuie folosite pentru a elibera tensiunile și frustrările acumulate în societate.