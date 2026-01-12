International

Jurnalist bătut în toaleta unui mall. Reacții din partea Guvernului slovac

Comentează știrea
Jurnalist bătut în toaleta unui mall. Reacții din partea Guvernului slovacSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Jurnalistul slovac Peter Schutz, în vârstă de 70 de ani, a fost atacat sâmbătă după-amiază de un agresor necunoscut într-un centru comercial din Kosice, în estul Slovaciei. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului, în timp ce cel puțin doi membri ai guvernului slovac au reacționat față de incident, potrivit Politico.

Jurnalist slovac, rănit grav după un atac într-un mall din Kosice

Jurnalistul slovac Peter Schutz a fost atacat de un agresor necunoscut într-o toaletă publică dintr-un mall foarte frecventat din Kosice, al doilea oraș ca mărime din Slovacia. Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, a necesitat îngrijiri medicale, inclusiv o operație pentru fractura de femur.

Schutz, unul dintre principalii editorialiști ai cotidianului Sme din anii 1990, apărea frecvent în emisiuni politice și a criticat dur guvernul condus de premierul Robert Fico, aflat la al patrulea mandat. Poliția anchetează circumstanțele agresiunii.

Reacții politicienilor după atacul asupra jurnalistului Peter Schutz

Ministrul de Interne Matúš Sutaj Estok a condamnat violența, dar a remarcat că spațiul public din Slovacia se confruntă de mult timp cu declarații polarizante și dezumanizante, care sporesc tensiunile. El a adăugat că nici un presupus atac asupra unui comentator nu poate diminua responsabilitatea acestuia pentru cuvintele care contribuie la divizarea publicului.

Analiză despre situația din Iran. De ce prăbușirea regimului este aproape imposibilă în 2026. Exclusiv
Analiză despre situația din Iran. De ce prăbușirea regimului este aproape imposibilă în 2026. Exclusiv
Mirabela Dauer o spune direct: L-am adorat pe Nicu Ceaușescu
Mirabela Dauer o spune direct: L-am adorat pe Nicu Ceaușescu
Judecător

Judecător. Sursa foto: Freepik

Ministrul Mediului Tomas Taraba a scris pe rețelele sociale că Schutz este cunoscut pentru declarații extrem de agresive la adresa oamenilor. Taraba a precizat că astfel de atacuri trebuie condamnate, chiar și în cazul persoanelor care trebuie să răspundă în fața legii, și a criticat sistemul judiciar slovac pentru că pretinde că jurnaliștii sunt deasupra legii.

Poliția investighează atacul asupra jurnalistului

Poliția din Košice investighează „activ și intens” atacul asupra lui Peter Schutz, clasificat ca agresiune, jurnalistul fiind descoperit pe podeaua toaletei de o persoană. Slovacia are experiență în violența împotriva mass-media, cea mai gravă fiind asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale în 2018, care a dus la demisia guvernului condus de Fico.

Prim-ministrul Robert Fico a fost grav rănit într-un atac armat în mai 2024, pe care l-a atribuit, cel puțin parțial, mass-mediei slovace. Procurorul general Maros Zilinka a declarat că atacurile fizice asupra unei persoane nu trebuie folosite pentru a elibera tensiunile și frustrările acumulate în societate.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:45 - Analiză despre situația din Iran. De ce prăbușirea regimului este aproape imposibilă în 2026. Exclusiv
13:39 - Dumitru Dragomir, atac la Guvern: Lumea trăiește foarte rău
13:26 - Mirabela Dauer o spune direct: L-am adorat pe Nicu Ceaușescu
13:20 - Fiul fostului şah al Iranului cere forțelor de securitate să sprijine populația
13:13 - Jaqueline Cristian, calificare în turul 2 la Adelaide. Românca a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova
13:07 - Gruparea teroristă Hamas emite directive pentru transferul controlului către un comitet de pace

HAI România!

Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor

Proiecte speciale