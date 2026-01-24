Macron a dat moda peste cap. Ochelarii prezidențiali au golit stocurile, iar producătorii nu mai fac față

Președintele francez Emmanuel Macron a provocat o adevărată avalanșă în lumea modei, după ce ochelarii de soare purtați la Davos au devenit un fenomen neașteptat. Producătorii brandului se confruntă cu o cerere fără precedent, iar stocurile se epuizează rapid, informează The Guardian.

În doar câteva zile, cererea pentru ochelarii respectivi a crescut de zece ori față de perioada precedentă, forțând compania să mărească producția și să prioritizeze comenzile internaționale. Retailerii online raportează termene de livrare mult întârziate, în timp ce magazinele fizice își adaptează rapid oferta pentru a răspunde consumatorilor.

Reamintim faptul că la Davos președintele francez a atras atenția nu doar prin prezența sa, ci și prin accesoriul neobișnuit: ochelari de soare aviator, reflectorizanți, produși de Maison Henry Jullien, care îi acopereau un ochi cu un vas de sânge spart.

Imaginea lui Macron asemănătoare actorului din seria „Top Gun”, a devenit rapid subiect de glume, meme-uri și speculații. Internauții s-au întrebat dacă rana a survenit în ringul de box, în timpul unui antrenament la sală sau dacă președintele a ales pur și simplu să evite contactul vizual cu Donald Trump.

Puțini ar fi putut contesta spiritul teatral al lui Emmanuel Macron, care părea să joace rolul unui Tom Cruise francez într-o misiune imposibilă, și anume: contracararea planurilor președintelui american de a achiziționa Groenlanda și de a impune taxe de 200% la vinuri și șampanie.

Pentru analiști precum Philippe Moreau Chevrolet, alegerea lui Macron de a purta ochelari fabricați în Franța a avut și o încărcătură simbolică, reflectând tensiunile dintre Paris și Washington.

În realitate, motivul era mai simplu: președintele ascundea o hemoragie subconjunctivală la ochiul drept, un vas de sânge spart, despre care el însuși a spus că este „total benignă”.

Totuși, Macron nu a scăpat de referințele populare. Vorbind în fața trupelor franceze la un eveniment militar recent, el a numit problema „l'oeil du tigre” („ochiul tigrului”), o aluzie la hitul din 1982 al trupei Survivor, folosit în filmul de box Rocky III, cu Sylvester Stallone. Pentru cei mai tineri, care nu înțeleg legătura, președintele a explicat că era vorba despre „semn al determinării”.

La Maison Henry Jullien, renumită pentru fabricarea de lentile în Jura, estul Franței, de peste un secol, niciun buget de publicitate nu ar fi putut genera atenția pe care a adus-o președintele Franței, Emmanuel Macron.

Stefano Fulchir, președintele iVision Tech, grupul italian care deține brandul Henry Jullien, a mărturisit că a aflat despre alegerea președintelui doar după ce mai mulți opticieni francezi l-au sunat entuziasmați:

„Președintele poartă ochelarii noștri!”. Impactul a fost instantaneu: site-ul companiei a cedat sub fluxul vizitatorilor, blocându-se aproape întreaga zi. „Prima reacție? Uau! A fost o zi cu totul specială. Este o mare onoare să știu că președintele a ales ochelarii noștri”, a spus Fulchir.

Potrivit acestuia, biroul lui Macron a contactat compania în 2024 pentru a achiziționa o pereche de ochelari de soare Pacific S 01 Double Gold, de 659 de euro, ca dar diplomatic pentru summitul G20, și o a doua pereche pentru uzul personal al președintelui.

„Le-am oferit să trimitem o pereche cadou, dar au refuzat. Macron a dorit să-i cumpere el însuși și a verificat cu atenție dacă erau 100% fabricați în Franța”, a adăugat Fulchir.

În 2023, iVision a preluat brandul Henry Jullien, o companie fondată în 1921, cunoscută pentru producția sa de ochelari de lux. Fabrica situată în Lons-le-Saunier, la nord de Geneva, are o echipă de aproximativ zece angajați care asamblează manual circa 1.000 de perechi de ochelari de soare pe an, modelul fiind purtat și de președintele francez Emmanuel Macron, a declarat Fulchir.

Ochelarii sunt realizați printr-o tehnică tradițională, prin care aurul este lipit de metalul de bază, nu doar placat, ceea ce le conferă o durabilitate superioară. Lentilele cu protecție UV, cu tentă albastră, sunt produse de Dalloz, o altă companie din Jura.

Fulchir a subliniat că produsele sunt disponibile la opticieni din întreaga lume, inclusiv în Ucraina, afectată de război. „Aceștia nu sunt simpli ochelari, ci obiecte de lux menite să dureze mulți ani. Sunt investiții, asemenea bijuteriilor sau ceasurilor de valoare”, a explicat el.