Britanicii o iau pe urma canadienilor. Starmer, vizită la Beijing

Guvernul britanic pregătește, la începutul anului 2026, una dintre cele mai importante vizite diplomatice din ultimii ani: premierul Keir Starmer se îndreaptă spre Beijing, într-o delegație extinsă de oficiali și oameni de afaceri, potrivit Reuters.

Aceasta va fi prima vizită a unui prim-ministru britanic în China comunistă din 2018, marcând o posibilă resetare a relațiilor dintre cele două state după o perioadă de tensiuni și relansări discontinue ale dialogului economic și politic.

Starmer își propune să restabilească nivelul de cooperare și angajament economic „Golden Era” descris în trecut — un termen folosit pentru perioada de maximă apropiere diplomatică și comercială dintre Marea Britanie și China comunistă.

Potrivit unei relatări, guvernul britanic și autoritățile chineze lucrează pentru a inaugura un consiliu relansat de lideri de afaceri UK-China comunistă, care să includă mari companii din ambele țări și să creeze o platformă permanentă de dialog între mediile de business.

Decizia privind reluarea acestei structuri vine după ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul Chinei de a construi cea mai mare ambasadă din Europa în capitala britanică — un pas semnificativ, dar controversat, în consolidarea prezenței diplomatice chineze în Regatul Unit.

Această vizită este programată într-un context global dificil, în care Marea Britanie explorează noi modalități de echilibrare a relației sale comerciale complexe cu China comunistă, având în același timp în vedere obligațiile față de partenerii occidentali și preocupările legate de securitate.

Datele comerciale recente indică o dinamică dezechilibrată. China este al cincilea partener comercial al Regatului Unit, însă exporturile britanice către China au scăzut cu 10,4% de la un an la altul, în timp ce importurile au crescut cu 4,3%.

În același timp, surplusul comercial al Chinei este în creștere, pe fondul tarifelor impuse de Statele Unite.

„Trebuie să fim realiști: este probabil ca China să își dubleze strategia Made in China și să direcționeze surplusul de exporturi către Regatul Unit”, a afirmat Byrne.

El a avertizat că acest lucru ar putea afecta sectoare economice sensibile, inclusiv sistemul energetic.

Potrivit investigațiilor Politico, una dintre inițiativele majore planificate este relansarea unui forum economic ce reunește lideri ai marilor companii britanice și chineze, denumit inițial „UK–China CEO Council”.

În această structură sunt aşteptaţi să participe giganți ca AstraZeneca, HSBC, Jaguar Land Rover, Standard Chartered sau Rolls-Royce, dar și companii chineze importante precum Bank of China și BYD.

Scopul acestui consiliu este de a crea un spațiu de dialog constant între mediile de afaceri și autorități, de a identifica oportunități comerciale, dar și de a discuta potențialele obstacole în calea dezvoltării relațiilor bilaterale.

În contextul acestor discuții, negocierile privind denumirea oficială a consiliului rămân în curs de definire, ceea ce indică că aspectele logistice ale cooperării sunt încă în fază de conturare.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că abordarea față de China se bazează pe „forță, claritate și realism”. Potrivit acestuia, „vom coopera acolo unde este posibil și vom contesta acolo unde este necesar, fără a compromite securitatea națională”.

Guvernul a precizat că respinge ceea ce a numit „diplomația inconsecventă” din trecut și că urmărește o politică externă coerentă, orientată spre creștere economică și protejarea intereselor naționale.

Un moment important în relansarea dialogului bilateral a avut loc pe 25 septembrie 2024, la un eveniment organizat la Hotelul Peninsula din Londra, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze.

La eveniment au participat aproximativ 400 de invitați, inclusiv oficiali britanici, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai ambasadei Chinei.

Catherine West, ministru pentru regiunea Indo-Pacific, a declarat în discursul său:

„În ultimii 75 de ani, creșterea Chinei a fost exponențială, în domenii precum infrastructura, tehnologia și inovația, cu impact la nivel global. Ambele țări au beneficiat de aprofundarea relațiilor comerciale și economice.”

Ea a subliniat că, deși Londra și Beijingul nu vor fi întotdeauna pe aceeași poziție, „Regatul Unit va coopera cu China acolo unde este posibil și va concura sau va contesta acolo unde este necesar”.

În octombrie 2024, David Lammy, în calitate de ministru de externe, a efectuat prima sa vizită oficială în China, cu opriri la Beijing și Shanghai.

El s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi, pentru discuții privind schimbările climatice, comerțul și provocările geopolitice globale.

„M-am întâlnit ieri cu directorul Wang Yi și am ridicat direct problema accesului pe piață”, a declarat Lammy în fața unor reprezentanți ai companiilor britanice. El a adăugat: „Rămân angajat în protejarea securității naționale a Regatului Unit. În majoritatea sectoarelor economiei, China oferă oportunități prin comerț și investiții.”

În ianuarie 2025, cancelarul britanic Rachel Reeves a vizitat Beijingul, însoțită de lideri ai unor instituții financiare majore. Scopul vizitei a fost relansarea dialogului economic și financiar bilateral, suspendat în 2019.

Reeves s-a întâlnit cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a redeschide mecanismele de cooperare economică, inclusiv Dialogul Economic și Financiar China–Regatul Unit. Vizita a fost urmată de reluarea unor formate de dialog sectorial, inclusiv în domeniul energiei.

În martie 2025, Emma Reynolds, ministru responsabil de sectorul financiar, a declarat la un forum bilateral: „Creșterea este principala misiune a guvernului britanic. Recunoaștem că China va juca un rol important în acest sens”.

Ea a menționat angajamente estimate la 600 de milioane de lire sterline pentru companiile britanice, rezultate din relansarea dialogului comercial, și a descris Londra drept „poarta preferată” pentru instituțiile financiare chineze care doresc extindere globală.

Tot în martie 2025, ministrul energiei Ed Miliband a participat la primul Dialog Energetic China–Regatul Unit din 2019 încoace.

Într-un discurs susținut la Universitatea Tsinghua din Beijing, el a afirmat:

„Cerințele securității energetice, accesibilității și sustenabilității indică toate aceeași direcție: investiții rapide și la scară largă în energie curată”.

Miliband a subliniat că „o mare parte din progresele tehnologice care au redus costurile energiei regenerabile sunt generate de ceea ce se întâmplă în China”.

Discuțiile economice vor atinge și domenii precum energia verde și tehnologiile durabile, unde China domină lanțurile globale de producție, în timp ce Londra caută să își îmbunătățească securitatea energetică și să își atingă obiectivele climatice.

Analize recente subliniază că China este principalul furnizor de panouri solare și componente pentru turbine eoliene în Marea Britanie, ceea ce creează atât oportunități economice, cât și provocări legate de dependență în sectoare sensibile.

Pe de altă parte, unele rapoarte internaționale menționează că, deși există potențial de cooperare, cererea chineză pentru anumite produse britanice — cum ar fi automobilele sau unele medicamente — rămâne limitată, ceea ce sugerează că succesul unor acorduri comerciale mai ample nu este garantat.

Un exemplu specific al unei posibile colaborări economice extinse este discuția despre folosirea unor fabrici Jaguar Land Rover din Marea Britanie pentru producția de automobile chinezești sub brandul Chery, aranjament care ar putea spori producția auto locală și ar reflecta interesul industriei chineze în extinderea prezenței în Europa.

Pe lângă aspectele economice, vizita lui Starmer la Beijing are loc într-un climat geopolitic complex. Relația dintre Marea Britanie și China include teme sensibile privind securitatea cibernetică, influența în societate și preocupările legate de spionaj.

Chestiuni referitoare la prezența rețelelor de influență și riscurile de securitate au fost consemnate de rapoarte internaționale ce semnalează existența unor poziții administrative chineze integrate în mediul academic și de afaceri britanic — situație care a atras atenția serviciilor de securitate și a parlamentarilor.

În plus, aprobarea proiectului pentru mega-ambasada Chinei în Londra a generat comentarii în mass-media internațională, evidențiind dezbateri despre posibilele implicații privind supravegherea și siguranța națională.

Conform unei relatări Associated Press, autoritățile britanice au considerat că măsurile de securitate sunt suficiente pentru a gestiona riscurile, dar critici politici și observatori externi își exprimă îngrijorări privind potențiala influență externă.

Pe de altă parte, China a reiterat la nivel oficial că intenționează să își desfășoare activitățile diplomatice „în conformitate cu practicile internaționale și reglementările locale”, ceea ce reflectă poziția autorităților chineze privind amploarea proiectului ambasadei.

Vizita lui Starmer are loc într-un moment în care marile puteri occidentale caută să își consolideze pozițiile economice și politice în raport cu China. În alte capitale europene, lideri precum președintele francez și cancelarul german au efectuat vizite recente la Beijing, în încercarea de a menține canale deschise de cooperare în domenii strategice.

Experții internaționali observă un trend de „normalizare pragmatică” a relațiilor dintre China și statele occidentale, dar subliniază necesitatea unei strategii coerente care să echilibreze cooperarea economică cu gestionarea riscurilor geopolitice tot mai mari.

Vizita premierului Keir Starmer la Beijing marchează un punct de cotitură în relațiile Marea Britanie-China, cu un accent clar pe relansarea cooperării economice, dialogul între comunitățile de afaceri și consolidarea mecanismelor diplomatice.

Ea reflectă un interes britanic major pentru oportunități comerciale, dar și o necesitate de abordare atentă a preocupărilor privind securitatea economică și influența externă.

Într-un moment de schimbări geopolitice rapide și de redefinire a arhitecturilor comerciale globale, această vizită poate avea implicații importante pentru viitorul relațiilor dintre cele două națiuni și pentru poziționarea strategică a Regatului Unit pe scena internațională