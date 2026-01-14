Îngrijorare în Regatul Unit. Ce fac chinezii în Londra depășește orice limită

Un set de planuri de construcție recent nepublicate complet privind noua super-ambasadă a Republicii Populare Chineze în Londra a provocat reacții puternice în Marea Britanie din partea unor experți și oficiali preocupați de securitatea infrastructurii de comunicații, potrivit Fox News.

Documentele, publicate de cotidianul britanic The Telegraph, arată existența unei camere subterane situate foarte aproape de cabluri de fibră optică considerate critice pentru transferul de date financiare și comunicații în capitala britanică.

Potrivit surselor, birourile planificate vor fi construite pe fostul teren al Royal Mint Court, iar proiectul urmează să devină cea mai mare ambasadă chineză din Europa. Planurile nepublicate arată un ansamblu subteran format din 208 camere, dintre care una se află la doar aproximativ un metru de cablurile de comunicare importante ale City of London și Canary Wharf.

Conform planurilor, care nu au fost incluse în versiunile publice ale documentației, ambasada urmează să fie construită pe o suprafață de aproximativ 22.000 de metri pătrați pe terenul fostei Royal Mint.

Această locație a fost achiziționată de Republica Populară Chineză în 2018 și a fost planificată pentru redezvoltare de mai mulți ani.

Documentele arată că o cameră subterană va fi situată direct alături de cablurile de fibră optică care transportă date financiare și trafic de comunicații pentru milioane de utilizatori de internet.

Montarea unor sisteme de extragere a aerului cald sugerează infrastructură suplimentară pentru echipamente electronice care produc căldură, cum ar fi servere sau computere de mare putere.

Un alt element prezent în planuri este demolarea și reconstrucția unui perete al subsolului în proximitatea cablurilor, ceea ce a atras atenția unor analiști de securitate. Potrivit rapoartelor, acest lucru ar plasa oficialii chinezi și echipamentele la o distanță foarte mică de infrastructurea telecom.

Guvernul britanic analizează această cerere de aprobare a proiectului și se așteaptă ca aprobarea finală să fie emisă înainte de o vizită diplomatică a prim-ministrului Keir Starmer în China.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat pentru Fox News că, în ciuda îngrijorărilor legate de securitate, „securitatea națională este prima noastră datorie și experți în securitate guvernamentali au fost implicați pe tot parcursul procesului”.

De asemenea, potrivit unor rapoarte, guvernul britanic a trebuit să asigure Statele Unite și partenerii săi de informații că cablurile respective nu transmit date guvernamentale sensibile.

🇬🇧🇨🇳 - UK | CHINA 🔸 The Telegraph reveals a secret room planned beneath China’s future London mega-embassy, located right next to the carrying sensitive British financial data cables. 🕵️ Raising fears of industrial espionage as the Starmer government appears close to approval… pic.twitter.com/sYdQOR4hRD — NEXUSx (@Nexus_osintx) January 12, 2026

Aceste asigurări au fost furnizate în contextul presiunilor diplomatice dintre aliați privind riscurile asociate proiectului.

O serie de parlamentari britanici și membri ai opoziției au exprimat îngrijorări publice privind potențialul proiectului de a servi ca un centru operațional de supraveghere sau colectare de informații.

În discuții recente din Parlament, critici au subliniat proximitatea planificată a structurii față de infrastructura telecom critică și au cerut o analiză atentă a riscurilor de securitate.

De exemplu, în dezbateri, unele voci au menționat faptul că o astfel de locație ar putea servi ca un punct de colectare sau analiză a traficului de date transmis prin cablurile de fibră optică, iar prezența unor sisteme de ventilație pentru echipamente ar putea sugera intenții mai complexe decât cele declarate inițial.

Analiști internaționali au observat că decizia britanică va fi urmărită cu atenție de partenerii săi strategici, inclusiv de Statele Unite, unde oficialii au exprimat „profunde preocupări” legate de potențialele implicații asupra infrastructurii critice.

Aceștia au indicat faptul că aprovizionarea și securitatea rețelelor de comunicații sunt elemente cheie ale cooperării transatlantice.

Decizia finală legată de aprobarea proiectului este așteptată în următoarele zile, iar guvernul britanic a reiterat că procesul de evaluare continuă, cu consultări între diverse agenții de securitate și autorități locale.

Pe fondul dezbaterilor actuale, proiectul rămâne unul controversat, concentrându-se pe balanța dintre investițiile diplomatice și potențialele riscuri de securitate.