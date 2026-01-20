Starmer vrea să le taie copiilor britanici accesul la rețelele sociale, după modelul cenzurii din Australia

Guvernul britanic are în vedere interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare, iar secretarul pentru educație a emis „îndrumări” mai stricte cu privire la interzicerea telefoanelor mobile, care vor intra în vigoare începând cu semestrul de vară, potrivit Sky News.

Guvernul condus de Keir Starmer a anunțat o consultare cu privire la interzicerea accesului persoanelor sub 16 ani la rețelele sociale, după ce unii parlamentari au cerut introducerea unei politici de cenzură a internetului similară cu cea australiană.

Consultarea va explora, de asemenea, modalități de îmbunătățire a preciziei tehnologiei de asigurare a vârstei pentru a cenzura anumite conținuturi, va evalua dacă vârsta digitală a consimțământului este prea mică și va examina eliminarea sau limitarea anumitor funcții.

De asemenea, Ministerul Educației a publicat îndrumări pentru interzicerea telefoanelor mobile în școlile din Anglia, susținând că acestea ar trebui să fie „medii fără telefoane”, dar nu va legifera o interdicție totală.

Keir Starmer s-a opus inițial unei interdicții generale privind accesul tinerilor sub 16 ani pe rețelele sociale, dar a fost forțat miercuri de un vot în Camera Lorzilor asupra unui amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlile, care ar reglementa platformele de socializare „pentru a utiliza măsuri extrem de eficiente de asigurare a vârstei pentru a împiedica accesul copiilor sub 16 ani la servicii”.

Dacă va fi adoptat, proiectul va fi apoi dezbătut în Camera Comunelor. Amendamentul a fost depus de fostul ministru conservator al școlilor, Lord Nash, care a declarat că anunțul guvernului privind o consultare „nu oferă nimic pentru sutele de mii de părinți, profesori, profesioniști din domeniul medical, ofițeri superiori de poliție, experți în securitate națională și parlamentari din toate partidele” care ar fi cerut creșterea limitei de vârstă pentru rețelele sociale”.

Secretarul pentru Tehnologie, Liz Kendall, a emis o declarație în care afirmă că miniștrii intenționau deja să meargă mai departe decât prevedea actuala lege privind siguranța online.

Guvernul britanic înăsprește și regulile privind utilizarea telefoanelor mobile în școlile din Anglia, spunând că acestea ar trebui să fie „medii fără telefoane” - dar evitând o interdicție completă prin lege.

Datele furnizate de departament arată că 99,9% dintre școlile primare și 90% dintre școlile secundare au deja politici privind telefoanele mobile - dar 58% dintre elevii de liceu au raportat că telefoanele mobile sunt folosite fără permisiune în cel puțin unele ore, procentul ajungând la 65% dintre elevii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani.

„Centrele noastre de prezență și comportament vor sprijini școlile care se luptă să implementeze eficient interdicțiile privind telefoanele, astfel încât toți copiii noștri să poată învăța în medii fără telefoane.”

Noile interdicții vor intra în vigoare de la începutul semestrului de vară, după Paști.