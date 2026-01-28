O nouă evaluare a Ceasului Apocalipsei. Tensiunile nucleare și tehnologia, în atenția experților

Experții în securitate globală și fizică nucleară trag un semnal de alarmă: Ceasul Apocalipsei, simbolul amenințării nucleare și a crizelor globale, se apropie de miezul catastrofei. Cercetătorii care monitorizează tensiunile internaționale, schimbările climatice și proliferarea armelor de distrugere în masă susțin că omenirea se află într-un punct critic, potrivit celor relatate de nypost.com.

Oamenii de știință au făcut actualizarea Ceasului Apocalipsei, simbolul care măsoară cât de aproape se află omenirea de o catastrofă globală. În acest an, temerile legate de războiul nuclear, avansul inteligenței artificiale și alte riscuri existențiale au alimentat speculațiile că acele ceasului ar putea avansa amenințător.

La eveniment a participat Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, precum și experți în domeniul armamentului nuclear, schimbărilor climatice, amenințărilor biologice și tehnologiilor disruptive.

Ceasul Apocalipsei este actualizat anual pentru a reflecta cât de aproape suntem de o calamitate cauzată de om, reprezentată simbolic de miezul nopții. Cu cât acele se apropie mai mult de ora 12, cu atât riscul global este considerat mai ridicat.

Creatorii acestui indicator speră că simbolul „cel mai întunecat” va stimula acțiuni concrete pentru combaterea celor mai urgente pericole provocate de om, oferind astfel o șansă de a „da înapoi ceasul” și a evita dezastrul.

Pentru cei care privesc cu teamă spre sfârșitul lumii, veștile nu sunt deloc încurajatoare. Ceasul Apocalipsei, simbol al pericolului nuclear și al amenințărilor globale, a fost inițial setat la șapte minute înainte de miezul nopții. Astăzi, acele ceasului arată 89 de secunde până la „ora zero”, cea mai apropiată de catastrofa totală înregistrată vreodată.

Alicia Sanders-Zakre, șefa departamentului de politici al Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare, a avertizat, de asemenea, că perspectivele pentru 2026 sunt îngrijorătoare.

Mai mult, atrage atenția asupra celor 12.000 de arme nucleare existente la nivel global și asupra tensiunilor tot mai mari dintre statele nucleare. Conflictele și amenințările tot mai serioase dintre India și Pakistan din timpul verii au accentuat și ele riscul unui dezastru nuclear.

„Deși amenințarea nucleară există de opt decenii, în ultimul an aceasta a crescut semnificativ, din cauza investițiilor masive în arsenalul nuclear și a retoricii tot mai agresive a statelor posesoare de arme nucleare”, explică cercetătoarea Sanders-Zakre.

De asemenea, Dr. SJ Beard, cercetător la Centrul pentru Studiul Riscului Existențial de la Universitatea Cambridge, susține că ceasul ar trebui să fie mutat înainte cu nouă secunde. Beard avertizează asupra unui posibil conflict nuclear direct între „superputerile lumii”.

„Ordinea mondială multilaterală este practic prăbușită, iar lumea trăiește într-o realitate multipolară, în care fiecare țară trebuie să ia partea unor lideri autoritari puternici”, subliniază cercetătorul.

Deși Beard consideră că un război nuclear imediat este puțin probabil datorită relației amicale dintre Donald Trump și Vladimir Putin, el avertizează că această situație nu poate dura la nesfârșit, iar riscul pe termen lung rămâne ridicat. este „puțin probabil ca cei doi lideri să rămână prieteni pentru totdeauna”.

Experții în securitate avertizează că tensiunile globale și progresele tehnologice amenință să apropie omenirea de un dezastru fără precedent. Tratatul START, care limitează arsenalele nucleare strategice ale SUA și Rusiei, urmează să expire pe 5 februarie, lăsând lumea fără un mecanism bilateral de control al armelor pentru prima dată de la Războiul Rece.

Hamza Chaudhry, specialist în inteligență artificială și securitate națională la Institutul Viitorului Vieții, a susținut că Ceasul Apocalipsei ar trebui apropiat cu cinci până la zece secunde de „miezul nopții simbolic”. „Aceasta marchează o prăbușire majoră a arhitecturii globale de control al armelor nucleare”, a subliniat el.

Însă pericolul nu se limitează la armele nucleare. Omniprezența inteligenței artificiale a fost descrisă de cercetători drept un „factor de risc existențial” comparabil cu amenințarea nucleară.

Informaticienii Eliezer Yudkowsky și Nate Soares avertizează că lipsa unui control riguros asupra dezvoltării IA superinteligente ar putea duce la extincția umană.

„Dacă orice organizație de oriunde în lume creează o superinteligență artificială folosind tehnici comparabile cu cele actuale, consecințele ar fi catastrofale pentru întreaga planetă”, notează autorii, cercetători la Institutul de Cercetare a Inteligenței Artificiale (MIR) din Berkeley.