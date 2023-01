Ceasul apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de miezul nopții, ora sfârșitului timpului

Anunţul a fost făcut marți, invocând în special războiul din Ucraina, de către grupul de oameni de știință care gestionează ceasul apocalipsei, care nu urmărește timpul, ci sfârșitul acestuia.

„Buletinul Oamenilor de Știință Atomiști”, responsabil de acest proiect simbolic din 1947, și-a dezvăluit noul program care ar trebui să măsoare iminența unei catastrofe mondiale la o conferință de presă, la Washington.

Acesta a fost anticipat cu 10 secunde și acum marchează miezul nopții minus 90 de secunde, apropiindu-se astfel de miezul nopții, ora fatidică pe care speră să nu o vadă niciodată atinsă.

Din 2020, ceasul era la 100 de secunde până la miezul nopții, un record de la crearea sa.

„Avansăm ceasul și este cel mai aproape de miezul nopții”, a spus grupul de savanţi în timp ce a prezentat noul program, referindu-se în special, dar „nu exclusiv”, la „pericolele tot mai mari ale războiului în Ucraina”, lalibre.be

Inițial, după cel de-al Doilea Război Mondial, ceasul arăta miezul nopții minus 7 minute. În 1991, la sfârșitul Războiului Rece, indica 17 minute înainte de miezul nopții. În 1953, precum și în 2018 și 2019, a afișat miezul nopții minus 2 minute.

„Bulletin of the Atomic Scientists” a fost fondat în 1945 de Albert Einstein și de oamenii de știință care au lucrat la proiectul „Manhattan”, care a produs prima bombă atomică. Grupul de experți stabilește noua perioadă în fiecare an.

