Horoscop Horoscopul lui Dom'Profesor, 3 decembrie 2024. Polonia va lansa un satelit militar







3 decembrie

Pe 3 decembrie s-au născut Jean-Luc Godard, Ozzie Osbourne, Joseph Conrad, Nicola Amati, Andy Williams, Oscar Han, Liviu Dandara, Nicolas Mateesco-Matte, Cătălin Botezatu.

Sinaxar. 3 decembrie, este Sf. Proroc Sofonie, care a fost, după numele lui, văzător şi cunoscător al tainelor lui Dumnezeu (precum numele lui se tâlcuieşte). (Vieţile Sfinţilor). Dezlegare la pește. Tradiţional, în ”Kalendar”, Sofonia. Ziua proorocilor. Sărbătoare ţinută de femei care fac turte înflorate şi le dau de pomană.

Ajunul la festivalul Bubatului, a Sf. Varvara. Sf. Sofonie, Varvara şi Sava sunt cele trei zile ale Bubatului. Magie veche, puternică, împotriva vărsatului de vânt...

Minerii postesc negru şi pe seară, după căderea întunericului, beau în amintirea ortacilor care nu au mai ieşit niciodată din mină la lumină.

Minerii, satanizaţi pe nedrept pentru greşelile politicienilor! O vară întreagă am fost miner. La Lupeni, pe valea huilei. Era "porunca Marelui Zeu", Decanul Energeticii şi Şeful Catedrei de Hidraulică şi Centrale Hidroelectrice, legendarul Sandu Diaconu. Nu ştiu dacă s-a săvârşit sau nu din această viaţă, nici nu mă intereseză, nici nu vreau să știu, oameni ca el rămân nemuritori.

Prin anii 60' şi începutul anilor 70' Sandu Diaconu a făcut din Facultatea de Energetică, secţia Hidro, o armată specială, de elită a elitelor. Mai precis, de forţe speciale, pentru că absolvenţi anuali erau doar două duzini, hai trei!

Decanul obişnuia să spună la curs: "aia de la Electronică, sau TCM pot să greşescă, mare scofală, ard un transistor sau rebutează o şaibă, voi, hidroenergeticienii, nu puteţi greşi niciodată. La o greşeală a voastră mor mii, zeci de mii de oameni, să vă intre bine în cap!"

Era şi un ritual de iniţiere, băieţii ne curentam la 33.000 de volţi în laboratorul PEC. Şi altele...

În fiecare vară, la începutul vacanței, ne chema, unul câte unul, la el, la Catedră. "Măi omule, proştii se duc la Mamaia şi la Sinaia, voi aveţi o misiune de la Dumnezeu, energia El a făcut-o, să vă intre bine în cap! În vara asta vreau să te angajezi undeva, să înveţi o meserie. Unde te-ai gândit?"

Ii spuneam, în anul acela am spus că vreau să fiu miner - apoi decanul a încuvințat din cap şi a dat un telefon: "Tovarăşe ministru, am o rugăminte, angajază-l pe Radu Ştefănescu, studentul meu, la mina Lupeni, în abataj, la mina numărul 2. Da... Ascult... Mulţumesc, îl trimit imediat la dumneavoasră!"

Şi acum am în faţă Legitimaţia temporară, cu o line barată cu acces la nivelele A, B şi D. O vară întreagă am lucrat în mină.

Am un dar special, Molavi îl chema "baraka". Minerii m-au acceptat imediat, poate unde tăceam excelent împreună. Nu i-am întrebat niciodată, nimic. Când, după vreo două săptămâni tovarășii de șut, ortacii, m-au vopsit pe față cu un cărbune special, ”floarea Sf.Varvara” am știut că m-au acceptat ca pe unul de al lor. Şi astăzi mă simt unul de al lor. Nici nu ştiţi câte se ascunde sub aspectul lor simplu și dur. Şi câtă frică... dar şi cât curaj! Aud că tradițiile s-au cam pierdut. Am întrebat pe un șef de mineri, un inginer, de floarea Sf.Varvara și a dat din umeri, nu auzise de așa ceva. I-am povestit. A zâmbit subțire și a spus că este cale lungă din anii 60 până acum. S-au schimbat și minerii și s-au uitat tradițiile. Păcat!

Acum 50 de ani am ascultat legendele lor şi crezul lor. Minerii. Şi mă doare sufletul când văd cum sunt trataţi astăzi de către nişte lichele. Cum au fost desfințați ca breaslă milenară și necesară de către interese politice și economice străine.

Suntem o cultură a pământului, noi, dacii, şi străinii încearcă, cum au încercat mereu, împreună cu trădătorii, cozile de topor, să ne rupă această legătură cu pământul. Primii care sunt atacaţi şi compromişi sunt minerii, cei care ştiu cam totul despre pământ, apă, aer şi foc! La fel s-a întâmplat în Polonia, Ucraina, Ungaria, Germania de Est... dar polonezii și ungurii s-au trezit, sunt înaintea noastră, cu mult!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți în lume se întâmplă multe. De exemplu, în weekendul trecut, ministrul afacerilor externe al Poloniei, domnul Radosław Sikorski, a oferit un cocktail diplomaților polonezi la pensie, știți domniile voastre, o măslină, o atenție și ceva cadouri pentru sărbătorile de iarnă. Să-și amintească de vremurile când reprezentau și serveau țara lor în străinătate. Și, de ce nu, poate mai au o idee, își mai amintesc de o taină. A participat și prietenul meu. S-au discutat multe, evident, clasificate. Dar a participat și ministrul apărării naționale, domnul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care a discutat cu diplomații la pensie, pentru că odată diplomat, rămâi diplomat, cu toate secretele pe care le știi, nu există ”foști diplomați”. Diplomația este o vocație, nu o profesie.

Kosiniak-Kamysz, printre altele, a reamintit că Polonia o să plaseze pe orbită un satelit militar de comunicații și observare, probabil, în primăvara viitoare. Satelitul, pe o orbită geostaționară, deasupra Europei centrale, va avea un rol de supraveghere a granițelor Poloniei și de comunicare militară internă, dar și cu aliații NATO. Polonia nu dispune de rachete cosmice care să învingă prima viteză cosmică de 7,9 km/s și va recurge la un particular, pentru punerea satelitului pe orbită, probabil la SpaceX.

Prietenul meu îmi spune că siguranța granițelor Poloniei a devenit o obsesie națională. În Varșovia se văd din ce în ce mai multe femei îmbrobodite și bărbați tuciurii cu barbă. Se bănuiește că nu au intrat în Polonia pe la punctele de vamă. Vedeți, domniile voastre, polonezii sunt civilizați și politic corect. Nimeni nu-i întreabă pe musulmani ce caută acolo și cum au ajuns în Polonia. Nimeni nu-i legitimează, pentru că nu au făcut nimic ilegal, vizibil. Într-o țară civilizată, europeană, țară cu pretenții, mai bine se lansează un satelit, decât să se lămurească lucrurile manu militari.

Așa cum religia creștină a distrus Imperiul Roman, cel puțin așa susține marele istoric Edward Gibbon și eu îl cred, tot așa, astăzi, civilizația tehnologică secularizată, invazia musulmană și politicul corect o să distrugă Europa.

O să mai caut filme bune, de referință, nu mi-am uitat promisiunea, dar puțintică răbdare, vorba lui Caragiale.

Reflectați la ceea ce se întâmplă, cu speranţa că Bunul Dumnezeu se va milui de păcatele nostre şi ne va dărui, mâine, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 decembrie 2024

BERBEC Astăzi poți fi motivat și poți avea disponibilitatea necesară pentru a găsi soluții pentru a-ți face viața mai ușoară și a profita din plin de momentul prezent. Așadar, de ce să nu profiți de ocazie pentru a face o pauză de relaxare și a face doar ceea ce vrei? Conjunctura astrală îți este favorabilă în ceea ce privește finanțele tale. Poți avea unele obiective concrete pe care vrei să le atingi și pari să fii hotărât să le integrezi în viața ta, pari a fi pe drumul cel bun.

TAUR Atmosfera zilei de marți pare a fi calmă și senină și poți avea posibilitatea să culegi multe beneficii, cu condiția să te concentrezi pe esențial fără a te lăsa distras de preocupări banale. Cu cât te comporți mai serios, cu atât poți fi mai mulțumit. Ziua poate fi foarte benefică pentru noile iubiri, dacă te organizezi bine și dacă rămâi măsurat în demersurile tale.

GEMENI Astăzi e posibil să nu simți că trebuie să te justifici cu orice preț. Cu siguranță poți fi singurul stăpân al vieții tale! Este posibil, însă, să trebuască să faci concesii pe care nu le-ai luat în considerare, asta îți poate deschide alte uși. Evită să fii dezamăgit, fiind mai pragmatic în relaţiile cu colegii, prietenii, anturajul. Astăzi poţi intra în criză de timp, este talentul nativilor din zodia Gemeni şi nici financiar nu stai grozav... dar este o toamnă așa de frumoasă!

RAC Concentrează-te pe deschiderea inimii tale pentru a găsi o soluție care să îți permită să rezolvi orice probleme pe care le poți întâlni în cuplu. Doar bunăvoința și toleranța te pot scoate din această situație potential nefrcită. Planeta Jupiter şi Soarele îţi pot aduce noroc şi protecţie. Dacă ai vreo prezentare, examen, eveniment, acesta poate fi momentul tău!

LEU Astăzi stelele te consiliază să încerci să faci pe bunul samaritean, să te comporți blând şi empatic, să te interesezi de viețile oamenilor. Bunăvoinţa arătată nu ar trebui să treacă neobservată! Bine faci, bine găseşti! Pari hotărât să-ți aperi proiectele, doar să te aprovizionezi cu energie și idei sentimentale... Nimic nu pare capabil să-ți altereze entuziasmul și chiar poți să reușești să gestionezi eventuale dezbateri care se pot prelungi.

FECIOARĂ În această zi de marți, poți elibera presiunea... Nimeni nu va îndrăzni să te plictisească astăzi și buna ta dispoziție poate fi contagioasă. Ziua poate fi, de asemenea, ideală pentru a lua o pauză doar pentru tine. Și pentru a planifica să faci doar ceea ce ai chef să faci. Poți să sentimentul că anumite aspecte ale vieţii tale profesionale te depăşesc. Ideal ar fi să ceri o evaluare obiectivă, pentru a fi sigur că nu pui prea multă presiune pe tine.

BALANŢĂ Conjunctura astrală pare să-ți promită că poția vea energia necesară pentru a-ți realiza toate proiectele. Aceasta este o veste grozavă pentru finanțele tale. Ar putea fi o idee bună să ai încredere în instinctele tale astăzi. Intuițiile tale au șanse să fie corecte în chestiuni bugetare. Așadar, ascultă-ți mica ta voce interioară! Dar dacă sunt mai multe…voci, consultă un medic…

SCORPION Marți parcă îți ascuți acuitatea senzorială și poți percepe situații sau oportunități care îți pot deschide uși valoroase pentru a face investiții foarte profitabile. Nimic parcă că nu te mai sperie, dimpotrivă, totul pare să te stimuleze. Schimbarea pe care o doreşti, la care te gândeşti, poate fi benefică și bine aspectată! Nu mai fi îngrijorat de viitor, de evenimentele ce vor veni, ele nu stau în controlul tău!

SĂGETĂTOR Astăzi, te poate lovi o bruscă pasiune pentru ţări exotice şi tărâmuri îndepărtate. E posibil să fie și o rebeliune împotriva rutinei și a vieții cotidiene care pare că suge sângele poporului, vorba maestrului Caragiale! Mai ai puţin de îndurat, curaj, stelele îţi sunt favorabile! Dacă ești singur, există toate șansele să nu rămâi singur astăzi. Marți poate fi o zi grozavă pentru a-ți consolida legăturile emoționale sau pentru a crea altele noi.

CAPRICORN Azi, stelele spun că e posibil să trebuiască să cedezi, să dai dovadă de flexibilitate și să eviți conflictele inutile, dar trebuie să faci și un efort să afirmi ceea ce vrei, să-ți câștigi independența și să nu faci întotdeauna doar ceea ce se așteaptă de la tine. Poți avea o activitate intensă care să nu fie neapărat potrivită pentru cei dragi. Energia ta pare a fi constantă, iar programul tău poate fi încărcat, dar nu da vina pe cei care trăiesc într-un alt ritm.

VĂRSĂTOR Te poți simți mai puțin preocupat de afaceri, iar presiunea pare să scadă un nivel. Profită de ocazie pentru a respire în voie și gândește-te la implicațiile financiare ale marilor tale proiecte. Ai putea avea precizia de a calcula exact diferitele cheltuieli pe care le vor implica. Astăzi abilitățile tale de persuasiune pot fi favorizate. Ar fi bine să plănuiești o zi liberă, ai nevoie.

PEŞTI Sfaturile pe care le-ai putea primi astăzi îți pot da de gândit și te pot ajuta să obții un management financiar mai bun. Așa că fii atent la ceea ce ți se spune și schimbă ceea ce trebuie să schimbat atunci când vine vorba de cheltuieli. Depinde doar de tine! Uneori lucrurile se pot rezolva de la sine, alteori ar fi bine să ceri un sfat, ca să nu-ți reproșezi ulterior. Trebuie doar să decizi dacă ziua de astăzi este „uneori” sau „alteori”!