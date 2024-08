Monden Cătălin Botezatu, cucerit de Oana Roman: O iubesc







Cătălin Botezatu a fost complimentat de Oana Roman, care l-a comparat cu tatăl ei. Designerul s-a arătat impresionat de gestul fiicei lui Petre Roman și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu familia acestuia.

Cătălin Botezatu, admirat de Oana Roman

Oana Roman a avut doar cuvinte de laudă la adresa designerului. Aceasta a precizat că fostul manechin este „un bărbat frumos ca tata”. Totodată, fiica lui Petre Roman și-a amintit de momentul în care l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu și a fost impresionată de imaginea acestuia. Conform dezvăluirilor făcute de aceasta, întâlnirea a avut loc în vara anului 1990.

„M-am dus cu Loredana și cu Țeavă la Festivalul de la Mamaia și în deschiderea evenimentului era o prezentare a Zinei Dumitrescu. Și eu eram cu Loredana în sală la repetiții.

Acolo se repeta pentru această prezentare. Pe scări era Cătălin, eu mă uit la Loredana, și îi spun: „Cine e băiatul ăsta?”. Zice că e un manechin. Toată viața am crescut cu ideea faptului că cel mai frumos bărbat din lume e tata care și e, de altfel, foarte frumos. Și acela a fost primul moment în care am văzut un bărbat la fel de frumos ca tata și la care m-am uitat și am zis: „Uau!”, a explicat fiica lui Petre Roman.

Despre legătura cu familia Roman

În replică, designerul și-a arătat admirația pentru familia fostului premier. De asemenea, a lăudat-o pe Mioara Roman, menționând că aceasta „a fost una dintre cele mai senzaționale femei pe care România le-a avut”.

„Pentru mine, familia Roman a însemnat o familie de calitate, niște oameni cu sânge albastru, oameni de cultură, cu care puteai vorbi orice, și când spun asta mă refer la Mioara Roman, care, din punctul meu de vedere, a fost una dintre cele mai senzaționale femei pe care România le-a avut, o prezență extraordinară, din punct de vedere al doamnei din ea și al nivelului de cultură, extrem de ridicat”, a povestit designerul.

Cătălin Botezatu, comparat cu fostul premier

La începutul anilor 90, Petre Roman era considerat un adevărat idol al angajatelor de la APACA. Fostul premier avea parte de admirația doamnelor și recunoscut că era primit de acestea cu aplauze. Cătălin Botezatu a fost comparat cu fostul premier al României, iar aprecierile au venit chiar din partea fiicei acestuia.

„E onorant, pentru că demonstrează un anumit entuziasm al oamenilor faţă de politicieni”, a mai spus designerul, arată Click.

De asemenea, acesta a mărturisit că are o prietenie strânsă cu Oana Roman.

„Am și plâns unul pe umărul celuilalt, ne-am distrat, am cutreierat lumea, facem parte din același anturaj, îmi place să o văd bine, fericită. Este o ființă bună, cu un caracter fain, săritoare, care a muncit foarte mult, pe rupte.

A rămas singură, dar este o luptătoare, o admir că își crește singură copilul și că a avut grijă de Mioara, mama ei, până în ultima secundă a vieții, ceea ce e mare lucru. Oana a fost și va rămâne buna mea prietenă. O iubesc și știe că, oricând, dacă pot să o ajut cu ceva, voi fi lângă ea”, a încheiat acesta.