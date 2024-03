Monden Cătălin Botezatu, prins în fapt. Pe cine a înșelat







Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a explicat cum reușește să își mențină silueta. Designerul a declarat că mănâncă foarte puțin și sănătos și că nu bea alcool. Cu toate astea, el a recunoscut că nu poate renunța la cafea.

Cum se menține Cătălin Botezatu

„Nu fac niciun efort. Nu pierd niciun efort, nu mă distrez. Muncesc și am un regim de viață ok, mănânc foarte rar, nu mănânc prostii, beau multă cafea, fără alcool. Așa sunt eu din genă”, a dezvăluit Cătălin Botezatu regismul său de viață.

Nu este fidel în relații: Am înșelat pentru că era la distanță

Datorită fizicului de invidiat, designerul are succes formidabil și la femei. El a recunoscut că nu prea a fost fidel și că a căutat atenție în altă parte atunci când nu s-a simțit fericit în relație.

„Am înșelat tot timpul, dar eu nu sunt căsătorit. Am avut relații, am avut iubite. Atunci când am avut relații mișto de la care aveam tot ce-mi trebuie, n-am înșelat. Am fost prins o dată, la începutul vieții iubirilor mele. Am înșelat pentru că era la distanță, plecase din țară. M-a prins din cauza prietenilor „buni'. I-au dat raportul.’’, a declarat Botezatu la Antena Stars.

Cătălin Botezatu le răspunde cârcotașilor

Recent, Botezatu a răbufnit după ce o internaută l-a întrebat dacă este gay. Designerul a declarat că nu înțelege de unde au apărut aceste zvonuri și că s-a iubit cu multe femei celebre și frumoase. El a spus că are și doi copii și că oamenii n-ar trebui să fie preocupați de orientarea lui sexuală, ci de viața lor.

„De ce va afișați cu femei, dacă sunteți gay? Nu vă cunosc personal și nici nu-mi doresc, dar antipatia și sarcasmul dumneavoastră îmi provoacă greață....”, a fost comentariul internautei, care l-a supărat pe designer.

„Nu mă cunoașteți personal! Interesant, însă, este faptul că puteți spune astfel de elucubrații! De ce oare își dorește cineva(un anonim) să îmi canceleze tot trecutul meu amoros cu muuuulte relații cu femei celebre, frumoase și muuuulte circumvoluțiuni?! Am doi copii! Nu mai aberați! Nimeni până acum nu mi-a spus că sunt antipatic! Sunt un om normal ca și dumneavoastră doar că afacerile pe care le am m-au ridicat pe <>, pe care nici mie nu îmi place uneori să stau <>!”, a spus Bote.