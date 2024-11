Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 16, 17 noiembrie 2024. Vârstele omenirii







16, 17 noiembrie

Pe 16 noiembrie s-au născut împăratul Tiberiu, Jean le Rond D'Alembert, Rodolphe Kreutzer, Paul Hindemith, José Saramago, Andrei Mureşanu, Ion Şahighian, Dumitru Stăniloae, Ion Cristoiu. Pe 17 noiembrie s-au născut Vespasian, Ludovic al XVIII-lea, regina Astrid, Bernard Law Montgomery, Soichiro Honda, Toni Sailer, Ferdinand Möbius, Martin Scorsese, Danny DeVito, Constantin Căpităneanu, Şerban Tassian, Antonie Plămădeală, Ştefan Vencov, Constantin Baraschi, Ilie Oanţă, Teodora Lucaciu.

Nimic important în „Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox pe 16 noiembrie este Sf. Apostol şi Evanghelist Matei, iar pe 17 noiembrie Sfinţii Grigorie Taumaturgul şi Lazăr Zugravul.

Lună plină în zodia Taurului. Beaver Moon, o numesc nativii americani, pentru că este timpul în care harnicii castori își clădesc barajele, locuința lor, pentru iarnă. Luna este în punctul cel mai apropiat de Pământ, la perigeu. Aceiași americani o numesc Supermoon. Luna este în conjuncție cu Uranus, retrograd. Sub astfel de conjunctură se pot întâmpla lucruri ciudate, de mare mirare.

Dragi lupi, padawani și hobbiți în pustnicia mea în rodaj ascult numai radio ”Trinitas”. Este singura mea legătură hertziană cu lumea. Slujbele sunt foarte mobilizatoare, le însoțesc cu muzica epică și ceea ce rezultă este un apel vibrant către viață, activitate, iubirea Lui Dumnezeu și facere de bine. Este cel mai bun radio din România, o spun pentru că trebuie. Și eu am făcut radio, mulți ani, trei la Radio Delta și doi la Europa FM, am urmat cursuri la Paris, așa că fac afirmația în cunoștință de cauză.

Despre Radio, fost public, o să vorbesc altădată, mă chinuiam cât puteam când eram la dracu cu cărți, Doamne iartă-mă, să prind RRI, ca să aud ceva din țară. Pentru mine, fie că eram la Tokyo, la Teheran sau în Bogota, Soarele răsărea de la București!

Ieri, pe seară, ascultam slujba și râșneam cafeaua Equal Exchange într-o râșniță de alamă, veche, un cilindru galben, dar care își face treaba, la a treia generație. Când, mi s-au aprins toate ledurile. Biblia confirmă teoria civilizațiilor umane succesive! Am luat toate Bibliile pe care le am, șapte la număr, printre care și un exemplar al KJV, o copie modernă a celei mai vechi Biblii. Da, așa este, se confirmă, este scris în Biblie!

De mai multe ori am afirmat că cred cu tărie în teoria civilizațiilor umane succesive pe Pământ. Iată mărturia savantului N.A. Kun din cunoscutul volum ”Legendele și Miturile Greciei Antice”, paginile 84 și 85, capitolul ”Cele Cinci Vârste” din cartea ”Eroii”.

Zeii fără de moarte ce viețuiau în luminosul Olimp i-au creat fericiți pe primii oameni: aceea a fost VÂRSTA DE AUR. Oamenii trăiau foarte mult, aproape întocmai ca zeii, fără a cunoaște tristețea, munca grea, sau boala. Munceau cu plăcere, pentru că munca li se părea ușoară, erau foarte puternici și nu cunoșteau limite, sau bătrânețea. Aveau de toate, nu le lipsea nimic, duceau o viață senină. Erau înțelepți și drepți. Însăși zeii veneau să se sfătuiască cu ei, pentru treburile Pământului și ale Universului.

După un șir foarte lung de ani, poetul Hesiod spune mii de ani, moartea oamenilor de aur era ca un somn dulce și liniștit. La un moment dat, oamenii de aur nu au mai putut zămisli copii și stirpea lor s-a stins. Nici zeii nu i-au putut ajuta. Marele Zeus se spune că a plâns, pe furiș, când ultimul om de aur s-a prefăcut în duh, în geniu, spirite care ocrotesc generațiile următoare. Învăluiți în ceață, invizibili pentru oameni, oamenii de aur colindă Pământul, apărând dreptatea și pedepsind răul.

Oamenii VÂRSTEI DE ARGINT nu au fost la fel de fericiți, ca cei dinaintea lor. Erau foarte departe de puterea, înțelepciunea și bunătatea vârstei de aur. În marea lor prostie nu respectau nimic, nici familia, nici pe zei. Nu aveau și nu doreau legi. Așa că marele Zeus îi trimise în împărăția de sub pământ unde nu au parte nici de bucurie, dar nici de tristețe.

A treia a fost VÂRSTA DE ARAMĂ, care nu se asemăna cu cea de argint și cu atât mai puțin cu cea de aur. Zeus i-a făcut pe acești oameni din coada unei lănci de război, de aramă. Oamenii vârstei de aramă erau trufași, necugetați și se ocupau numai cu războiul. Zeus îi făcu de O STATURĂ URIAȘĂ, erau de neînvins în luptă, iar armele lor, casele și toate uneltele lor erau de aramă. Și femeile lor erau uriașe și aprige, mergeau că bărbații lor la război. Oricât de puternici au fost, niște VENETICI VENIȚI DIN CER au stins seminția vârstei de aramă.

A patra vârstă a fost cea a SEMIZEILOR, neamul eroilor asemenea cu zeii. Erau oameni puternici și inteligenți, nobili și drepți. Dar și ei au pierit în războaie. După ce moartea i-a răpit pe toți, Zeus i-a așezat la marginea Universului, denumit Okeanos, oceanul, undeva (pe o planetă) unde sunt mai mult de trei recolte pe an.

Cea de a cincea vârstă este cea actuală, VÂRSTA DE FIER. Aceasta vârstă dăinuie și în ziua de astăzi. Este interesant cum poetul Hesiod, descrie, în poemul său ”Munci și zile”, acum aproape trei mii de ani, vârsta de fier - o să recunoașteți multe din problemele actuale:

”Zi și noapte, fără încetare, pe oameni îi macină necazurile și munca istovitoare. Zeii trimit oamenilor griji mari. E drept, printre rele, zeii presară și binele, dar răul este mai mare și domnește peste tot. Copiii nu-și cinstesc părinții, prietenii sunt necredincioși unul față de altul. Drumețul nu găsește găzduire și nu există iubire între frați. Oamenii nu-și țin jurămintele, nu prețuiesc adevărul și binele. Își nimicesc unii altora orașele. Pretutindeni domnește asuprirea. Doar pe trufie, bani și putere se pune preț. Zeițele Aidos și Nemesis i-au părăsit pe oameni, iar oamenilor le-au rămas numai necazurile grele și nu au ocrotire împotriva răului.”

Menționez că Hesiod a trăit cam între 750 și 650 înainte de Hristos, dar se pare că vârsta de fier are, mereu, aceleași probleme.

Demult, în ”Tinerama” am avut o rubrică, timp de aproape un an de zile care se numea ”Obiecte anacronice” în care am strâns, cât m-am priceput, toate datele care priveau dovezile materiale ale existenței unor civilizații umane succesive pe Pământ, cea mai veche fiind cam acum 12 milioane de ani. Obiectele anacronice erau obiecte manufacturate, de proveniență și utilitate umană, găsite în straturi geologice compacte, în mine de mare adâncime.

Acum vă prezint și dovada din Biblie. Deschideți Biblia la Geneză, Facerea. Dumnezeu îi face pe Adam și pe Eva, probabil îi clonează din materialul lui genetic, cu Eva s-a întâmplat ceva de se spune ca a fost făcută din coasta lui Adam, sau altceva de nu a ajuns știința să știe? Apoi Eva îi naște pe Cain și Abel. Sunt patru oameni pe Pământ. Cain îl ucide pe Abel, rămân trei. Să fim atenți la Geneza 4:16,17:

”Apoi Cain a ieșit din Fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas grea și a născut pe Enoch. El a început să construiască o cetate și i-a pus numele fiului sau, Enoch.”

Orașe, cetăți, ținuturi... de unde apare femeia lui Cain? Că pe Pământ erau trei oameni. Da, trei oameni din generația vârstei de fier, femeia și locuitorii orașelor erau din civilizația anterioară, a semizeilor, un anumit număr doar, care scăpaseră.

Apoi, la Geneza 6:4 ”Uriaşii erau pe pământ în acele zile şi chiar după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii; aceştia au fost vitejii care erau oameni cu renume în vechime” Cum spune Hesiod că erau oamenii vârstei de aramă ”... de o statură uriașă...”!!! Iar vitejii cu renume în vechime au fost, cu siguranță, semizeii!

Să remarcăm că durata vieții a scăzut de la vârstă la vârstă, la fel și capacitatea intelectuală. Suntem clonele lui Dumnezeu? Pentru că numai clonele se comportă astfel. Mai mult, numai clonele dezvoltă în procent relativ mare, neoplasmul malign, cancerul! Săraca oiță Dolly este dovada!

Dragi lupi, padwani și hobbiți suntem doar niște amărâte de clone. Dar, suntem clonele lui Dumnezeu!

Când o să devenim conștienți de acest lucru, poate o să revină vârsta de aur pe Pământ.

Mi-am amintit de toate acestea citind un raport, scurt, ca replica a lucrărilor COP29 de la Baku. Problema încălzirii globale ne este bagată cu forța pe gât, o perdea de fum, inclusiv de femele isterice aflate la vârsta furtunii hormonale. Dar, la Baku s-a dezvăluit toată mașinația complotului ”încălzirii globale”. Cine plătește ? Este vorba, ca întotdeauna despre bani, foarte mulți bani. Încălzirea globală este un fenomen natural, la fel ca răcirea globală, glaciațiunile. Pământul are un ciclu lung de încălzire-racire. De exemplu, acum circa 12 500 de ani era așa de cald că se făcea agricultură pe platforma Bucegilor și în alte locuri alpine europene.

Sigur că oamenii sunt stricători, dar nu li se datorează nici pe departe creșterea temperaturilor mondiale. Cu o excepție, experiențele atomice care au provocat schimbări ireversibile în atmosferă. Dar nu este vorba, față de motivele încălzirii globale, de pârțurile vacilor sau de deodorantele feminine. Prostii pentru proști !

Studiul citit de mine este clar: civilizația actuală este condamnată, nu va mai rezista decât maximum o sută-două de ani. Motivul nu este încălzirea globală, sau vreun asteroid ghiduș, ci prostia umană. Adică lipsa de soluții practice pentru problemele creșterii exponențiale a populației, epuizarea resurselor și gestionarea proastă a apei și a alimentelor.

Civilizația actuală nu a reușit să țină pasul cu problemele vitale ale dezvoltării globale. De exemplu, nu a reușit să pună la punct mijloace rapide și sigure de exploatare spațială, să obțină resursele în curs de epuizare pe Pământ de pe alte planete, sau din centura de asteroizi. Nu a reușit să obțina energie suficienta și sigura, nepoluantă, de exemplu fuziunea la rece, sau energia de punct zero. Prizonieră pe Pământ și fără soluții, civilizația actuală este condamnată, la fel ca și celelate dinaintea ei care, probabil, că s-au confruntat cu probleme similare. Oricum studiul spune că posibilele civilizații anterioare de pe Pământ au avut, fiecare, o viață de zece pâna la cincisprezece mii de ani, după obiectele anacronice găsite în straturi compacte, nederanjate. Suntem aproape de termen.

Dar nimic nu se pierde, totul se transformă, vorba cântecului cu Jeana, cel cu frizerul și croitoreasa. Oare cum se va numi civilizația următoare? Bună întrebare!

Până la ”extincție” mai este, nu mult, dar mai sunt sute de ani, să ne mulțumim cu speranța că mâine mai este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 16,17 noiembrie 2024

BERBEC Sentimental, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. În acest weekend odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe mai târziu. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile: social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt... sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Deci, weekendul este favorabil lucrurilor importante în domeniul social, în cel personal.

TAUR Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti în acest weekend. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie te avantajează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de sâmbătă. Şi o petrecere drăguţă la un Scorpion care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri în oraş, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

GEMENI Utilizează orele de lumină pentru treburile de weekend. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că timpul este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Sâmbătă aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le poţi face. Duminică utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut, în casă, sau în afara ei.

RAC O zi de sâmbătă bună pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau la spectacol. Nu o să le faci tu pe toate, dar poţi alege ce-ţi place! Pe total, o zi plăcută de toamnă! Sâmbata este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui alt semn de apă, a unui Scorpion. Duminică, poţi să ai un drum scurt, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene! Trebuie, dacă ţii la sănătatea ta, să reduci viteza, să te odihneşti, să te relaxezi, să dormi!

LEU În acest weekend eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Sâmbătă, cu Soarele, patronul tău, în aspecte bune, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi pentru timpul liber, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică.

FECIOARĂ O zi de sâmbătă favorabilă, în special la cumpărăturile săptămânale. Ocupă-te de programul tau obişnuit de weekend, poate du-te la un spectacol şi stelele spun ca totul o sa fie bine! Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Duminică eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune şi/sau planuri de vânzare-cumpărare.

BALANŢĂ Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în treburile casnice, dar nu neglija programul tău. Nu exagera, calea de mijloc, cumpătarea, este drumul de urmat! Limitează-te la activităţile de rutină, de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti duminică. Nu promite, la rândul tău, nimic!

SCORPION Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi în acest weekend poţi să acţionezi. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu rata momentul! În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul, dacă nu ai stabilit din timp, cine, ce face. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta, sau măcar la un nou hobby – aşa, pur teoretic.

SĂGETĂTOR Zi de cumpărături săptămânale. Normal, este sâmbătă. O zi obişnuită, ca multe alte zi de sâmbătă. Totuşi, ceva este schimbat, pentru că primeşti o veste, pe care, de fapt, nu o mai aşteptai! Perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase. Mari iubitori de natură, Săgetătorii probabil că vor alege să tremure de frig, undeva în mijlocul naturii. Ceea ce nu ştiu centaurii este că natura nu este deloc “mamă” şi că planeta aceasta este în general un loc ostil. Natura este indiferentă, oamenii scornesc poveştile!

CAPRICORN Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil în acest weekend. Nu te risipi, nu risca în relaţii ambiţioase, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei. Cu ceva planete binevoitoare şi permanentul Pluton în zodie (plutocratule!) ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Săgetător este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, “rădăcinilor” - te veţi simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă.

VĂRSĂTOR Viaţa ta sentimentală nu este suficient de intensă pe cât ai dori. Conjunctura astrologică indică un timp favorabil lămuririi unor relaţii sentimentale… călduţe. Ori la bal, ori la spital! Nu-ţi face griji, o să te descurci şi de data aceasta şi sâmbăta aceasta. Stelele şi vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbari, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat în casă, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci aproape niciun efort.

PEŞTI În acest weekend ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi. Sâmbătă dimineaţa se declanşează o mică criză, ai uitat să cumperi cafea... Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă conjunctura face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică poţi să fi la un spectacol sau la o aniversare.