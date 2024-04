Monden Cătălin Botezatu, despre „designerii” de pe Instagram: „Sunt multe fetițe care au bani de la amant”







Cătălin Botezatu, creatorul de modă care a devenit cunoscut cu mult timp înainte de apariția rețelelor de socializare din România, spune că industria de fashion(n.r. de modă) a fost „invadată” de multe femei care, în realitate, sunt doar întreținute de soț sau de amant. Astfel, designerul Cătălin Botezatu consideră că oamenii ar trebui să facă diferența dintre viața reală și cea postată pe rețelele de socializare.

Botezatu spune că el nu duce o viață extravagantă, chiar dacă pe rețelele de socializare postează evenimentele de lux la care participă. În spatele unei prezentări de modă, sunt ore de muncă, spune designerul. În schimb, nu același lucru poate spune despre „creatorele ” de pe Instagram, pe care le consideră lipsite de seriozitate, talent.

„Ceea ce se întâmplă acum aș putea spune chiar că este o ușoară prostituție în fashion. Sunt foarte multe fetițe care apar, au bani de la soț sau de la amant, să scape de ele și atunci fac ori ateliere de fashion, ori salon de frumusețe. Le vezi cu niște prostioare… Zeci de designeri apăruți peste noapte care nu știu cu ce se mănâncă ”, a precizat Cătălin Botezatu, în emisiunea a Xtra Night Show.

Creatorul român de modă recunoaște că profesia i-a acaparat celelalte aspecte ale vieții. Mai mult decât atât, lipsa unui echilibru i-ar fi adus probleme de sănătate.

Dezechilibru viața profesională-viață personală

„Mi-am sacrificat sănătatea, mi-am sacrificat viața de familie, viața personală pentru că, contrar tuturor aparențelor, tot ce vedeți voi pe Instagram este doar faptul că postez să arăt că am fost acolo, dar nu înseamnă că mă distrez. Este o chestie în care efectiv muncesc. (…) De două luni nu am fost în țară. Am fost în Dubai și am avut trei prezentări, după care am rămas la Untold. (…) Din Dubai am plecat la săptămâna modei din New York. Din New York am mers în Paris, a menționat Cătălin Botezatu, potrivit sursei citate.

Cătălin Botezatu are 58 de ani și în trecut s-a confruntat cu mai mutlte probleme de sănătate.