Negocieri de pace în Ucraina. Cât de mult valorează cuvântul lui Vladimir Putin. Avertismentul unui opozant rus

Un opozant rus, economistul Vladimir Milov, pune problema credibilității lui Vladimir Putin la negocierea unui tratat de pace cu Ucraina. Vicepreședinte al Fundației Rusia Liberă de la Washington, Vladimir Milov este consilier al lui Alexei Navalnîi.

În opinia sa perspectiva încheierii păcii în războiul din Ucraina nu depinde doar de faptul că cele două părți sunt sau nu dispuse să se așeze la masa negocierilor. În opinia sa, cuvântul lui Vladimir Putin, în acest moment, nu valorează nimic, iar credibilitatea Rusiei este aproape de zero, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria Moscovei.

Vladimir Milov se întreabă, într-o analiză din Prospect Magazine, ce șanse sunt ca un acord de pace negociat acum să fie respectat de Moscova și Kiev. Cei ce vorbesc acum despre negocieri de pace, în termeni abstracți, fără să țină cont de situația din teren și de caracteristicile pot să garanteze sustenabilitatea unui astfel de acord, indiferent de termenii în care va fi încheiat?

El atrage atenția că Rusia lui Vladimir Putin are un întreg istoric legat de angajamentele pe care le-a încălcat cu regularitate, la nivel internațional, în diverse domenii, de la controlul armelor la drepturile omului, de la comerț la mediu. Rusia a ignorat, încălcat ori s-a retras din multe tratate internaționale majore pe care le-a semnat sau ratificat în ultimele două decenii.

Drept care, se înteabă opozantul, pot fi luate în serios „garanțiile” de pace semnate de o astfel de țară?

Moscova nu și-a atins obiectivele

Poate Henry Kissinger (fostul secretar al ONU -n.a.) și cei care, asemenea lui, cer un „acord de pace” cu Putin, să garanteze că Rusia îi va respecta termenii și nu-l va folosi doar pentru a-și permite să se regrupeze și să atace din nou.

Toate indiciile obiective sugerează că Putin s-ar folosi de o pauză oferită de o încetare temporară a focului pentru a-și pregăti o nouă lovitură împotriva Ucrainei. La mijlocul lui ianuarie 2023, Rusia nu a anexat complet teritoriul niciuneia dintre cele patru regiuni continentale ucrainene pe care le-a ocupat parțial, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Crimeea rămâne singura regiune pe care Moscova o controlează total. În Zaporojie și Herson, capitalele regionale sunt sub administrație ucraineană.

Rusia nu poate oferi garanții durabile de pace în Ucraina

Pe 7 decembrie 2022, Vladimir Putin a anunțat că anexarea teritoriilor ucrainene reprezintă principalul obiectiv al „operațiunii militare speciale”. De această dată nu a mai căutat pretexte precum expansiunea NATO sau dorința de denazificare a Ucrainei.

Intențiile Rusiei sunt clare, de a continua anexarea teritoriilor ucrainene, un obiectiv pe care nu-l poate atinge din cauza incapacității tehnice a lui Vladimir Putin de a duce războiul până acolo. Forțele sale sunt decimate după luni de război, iar acum încearcă să obțină acest lucru la masa negocierilor. Or, se pune problema în ce măsură putem avea încredere în orice semnătură rusă asupra unui potențial acord de pace. Rusia nu poate da garanții credibile că luptele nu ar continua, sub alte forme și sub alte pretexte, astfel încât să anexeze și alte teritorii ucrainene.

Vladimir Putin nu se va opri din agresiune

Oamenii care vorbesc despre „necesitatea de a rezolva conflictul prin negocieri”, presupunând că acţionează cu bună-credinţă, se află influenţaţi de experienţele din trecut, prin care conflictele militare s-au soluționat prin negocieri.

Or, lucrurile stau diferit acum, războiul din Ucraina ne fiind unul tipic, deoarece nu există o „dispută” reală între părțile implicate. Observăm doar o încercare a unei națiuni, Rusia, de a elimina și subjuga în mod deschis și complet o altă națiune, Ucraina. Prima acțiune de acest fel de la anexarea Kuweitului de către Irak în 1990.

În aceste condiții nu există o bază reală pentru un compromis atât timp cât Rusia refuză să renunțe la adevăratele sale motivații de a disturge Ucraina. Orice „acord de pace” temporar care legitimează chiar și parțial acapararea de terenuri va fi baza unor agresiuni viitoare, dat fiind că nu există garanții pe care Rusia să le ofere în vederea unei păci de durată. Vladimir Putin va căuta să lanseze alte și alte atacuri, până își va atinge obiectivele, a mai spus opozantul rus.