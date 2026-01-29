Numărul cazurilor de gripă, în creștere. Alte 17 persoane au murit în ultima săptămâna

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat joi că, în intervalul 19-25 ianuarie, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. De la începutul sezonului gripal, numărul total al persoanelor care și-au pierdut viața a ajuns la 57.

Conform datelor INSP, în perioada 19.01.2026 – 25.01.2026 (S 04/2026) au fost înregistrate 104.973 de cazuri de infecții respiratorii, care includ gripă clinică, IACRS și pneumonii. Cifra este cu 8,7% mai mare față de săptămâna anterioară, când au fost raportate 96.582 de cazuri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, numărul este mai mic cu 21,4%.

INSP arată și o scădere de 10,5% față de media calculată de 117.279 de cazuri, corespunzătoare ultimelor sezoane neafectate de pandemie, respectiv perioada 2018–2025.

La nivel național, au fost raportate 8.499 de cazuri de gripă clinică, față de 6.287 în săptămâna precedentă. Totodată, numărul este mai mic comparativ cu cele 10.950 de cazuri raportate în aceeași perioadă a sezonului anterior, dar de 1,6 ori mai mare decât media ultimelor cinci sezoane, care a fost de 5.436 de cazuri.

Toate județele au raportat cazuri de gripă clinică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în municipiul București, cu 1.204 cazuri, urmat de județele Constanța, cu 837 de cazuri, și Prahova, cu 753 de cazuri.

În aceeași perioadă, au fost consemnate 61 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 19 mai multe față de săptămâna anterioară și cu 57 mai multe comparativ cu intervalul similar al sezonului trecut. De asemenea, au fost confirmate de laborator 328 de cazuri de gripă, dintre care 56 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 și 264 cu virus gripal A nesubtipat. De la începutul sezonului, numărul total al cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 1.235.

„Au fost comunicate 17 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 57 decese confirmate cu virus gripal. (...) Cele 57 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:1 la 5-14 ani; 3 la 15-49 ani; 6 la 50-64 ani; 47 la ≥65 ani” a mai anunțat INSP.

Până la data de 25 ianuarie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost raportate 1.293.815 vaccinări antigripale. Dintre acestea, 1.267.240 au fost administrate persoanelor din grupele populaționale care beneficiază de compensare. Totodată, 6.075 de vaccinări au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.