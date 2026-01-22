Bilanț îngrijorător al sezonului gripal. INSP anunță 20 de decese într-o singură săptămână

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că, în intervalul 12–18 ianuarie, au fost înregistrate 20 de noi decese la persoane cu infecție gripală confirmată, bilanțul total al acestui sezon ajungând la 40. În același timp, numărul îmbolnăvirilor respiratorii a crescut cu peste 30% față de săptămâna precedentă, potrivit datelor oficiale.

Conform raportului publicat joi de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutul Național de Sănătate Publică, în săptămâna analizată au fost raportate 96.582 de cazuri de infecții respiratorii, incluzând gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii.

Această valoare reprezintă o creștere de 30,7% comparativ cu săptămâna anterioară, când au fost raportate 73.880 de cazuri, dar este cu 23% mai mică decât cea înregistrată în perioada similară a sezonului trecut.

Specialiștii arată că nivelul actual se situează cu 12,1% sub media calculată pentru ultimele sezoane non-pandemice, respectiv perioada 2018–2025.

La nivel național, au fost raportate 6.287 de cazuri de gripă clinică, în scădere față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 8.585 de îmbolnăviri. Comparativ cu aceeași săptămână a sezonului trecut, numărul este ușor mai mic, însă rămâne de 1,5 ori peste media ultimelor cinci sezoane.

Toate județele au raportat cazuri de gripă clinică, cele mai multe fiind consemnate în municipiul București, urmat de județele Prahova, Cluj și Constanța.

În aceeași perioadă au fost raportate 42 de cazuri de infecții respiratorii acute severe, cu un număr mai mare față de săptămâna anterioară, dar sub nivelul înregistrat în sezonul precedent. Totodată, analizele de laborator au confirmat 163 de cazuri de gripă, majoritatea fiind determinate de virus gripal de tip A, subtipurile AH3 și AH1, precum și forme nesubtipate.

Au fost comunicate și cele 20 de decese noi asociate gripei, înregistrate la persoane cu infecție confirmată.

De la debutul sezonului, autoritățile au raportat 907 cazuri de gripă confirmate de laborator, cele mai multe fiind cauzate de virus gripal A. Specialiștii menționează că, în probele analizate pentru subtipul AH3, a fost identificată subclada K.

Până în prezent, cele 40 de decese confirmate cu virus gripal au fost înregistrate predominant în rândul persoanelor de peste 65 de ani, dar și în alte grupe de vârstă, de la copii până la adulți.

Datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări arată că, până la 18 ianuarie, au fost efectuate peste 1,28 milioane de vaccinări antigripale. Majoritatea acestora au fost administrate persoanelor din categoriile eligibile pentru compensare, iar o parte dintre vaccinări au avut loc în farmaciile comunitare autorizate.