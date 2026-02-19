Vaccinurile împotriva cancerului, la un pas să ajungă pe piață. Speranță pentru milioane de pacienți

Vaccinurile împotriva cancerului sunt aproape gata, iar inteligența artificială promite să transforme fundamental medicina, afirmă profesorul Eric Topol, de la Scripps Reseaech, cel mai mare institut biomedical non-profit din Statele Unite ale Americii. Expertul susține că tehnologiile emergente vor permite predicția bolilor cu ani înainte ca acestea să apară, oferind astfel oportunități fără precedent pentru prevenție și tratament personalizat.

Profesorul spune că predicțiile vor viza în special afecțiuni legate de vârstă: Alzheimer și alte boli neurodegenerative, bolile de inimă și cele mai comune tipuri de cancer.

„În curând vom putea prezice anumite boli cu ani înainte ca acestea să se manifeste, mult mai devreme decât putem face acum”, afirmă Topol.

Oamenii de știință au dezvoltat deja metode prin care se poate evalua rata de îmbătrânire a fiecărui organ – inimă, creier, ficat sau sistem imunitar – folosind o simplă probă de sânge. Această abordare permite monitorizarea sănătății individuale și intervenții personalizate.

Vaccinurile împotriva cancerului sunt în prezent testate și vor putea preveni tipurile de cancer pentru care o persoană are risc genetic ridicat.

Topol subliniază că progresul nu se limitează la prevenție.

„Asistăm acum la capacitatea extraordinară de a oferi oamenilor celule modificate pentru a trata, de exemplu, boli autoimune. Lupusul, scleroza multiplă, artrita reumatoidă și multe altele. Celulele vor juca un rol mai decisiv în tratarea și vindecarea bolilor. Nu este vorba de prevenire. E vorba de un mijloc eficient de a contribui la îmbunătățirea sănătății oamenilor în timp”, a explicat el.

Un studiu recent, realizat pe 1.400 de persoane sănătoase de aproape 90 de ani, arată că genele au un rol limitat în longevitate. Stilul de viață, somnul, alimentația și noile terapii influențează mult mai mult durata și calitatea vieții decât ereditatea.

Un dispozitiv medical neinvaziv a primit recent aprobare de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) pentru tratamentul cancerului pancreatic local avansat la adulți. Terapia combină câmpuri electrice externe cu chimioterapia standard și a demonstrat o creștere semnificativă a supraviețuirii pacienților, potrivit informațiilor furnizate de compania Novocure.

Dispozitivul portabil, denumit Optune Pax, este primul de acest tip autorizat pentru această indicație. Aparatul utilizează câmpuri electrice alternative, numite Tumor Treating Fields (TTFields), care se aplică direct pe abdomen și interferează cu diviziunea rapidă a celulelor canceroase, reducând multiplicarea acestora fără a afecta țesuturile sănătoase.

Tratamentul se realizează prin aplicarea pe piele a unor plasturi speciali, electric izolați, conectați la dispozitivul portabil. Parametrii câmpurilor electrice sunt fixați din fabrică, ceea ce garantează o administrare sigură și uniformă, fără intervenția utilizatorului.

Autorizarea FDA se bazează pe rezultatele studiului PANOVA-3, un trial clinic de fază III care a evaluat eficiența dispozitivului înainte de aprobarea oficială. În cadrul studiului, pacienții cu cancer pancreatic local avansat au fost împărțiți în două grupuri: unul care a primit chimioterapia standard cu gemcitabină și nab-paclitaxel (GnP) și altul care a combinat aceeași chimioterapie cu TTFields, demonstrând astfel beneficiile suplimentare ale terapiei combinate.