Un nou tratament pentru cancer, aprobat în SUA. Rezultatele sunt promițătoare

Un nou dispozitiv medical neinvaziv a primit aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) pentru tratamentul cancerului pancreatic local avansat la adulți. Terapia combină câmpuri electrice externe cu chimioterapia standard și a demonstrat o creștere a supraviețuirii pacienților, potrivit Novocure.

Dispozitivul portabil, denumit Optune Pax, este primul de acest tip autorizat pentru această indicație specifică. Creat de compania Novocure, aparatul generează câmpuri electrice alternative numite Tumor Treating Fields (TTFields).

Aceste câmpuri se aplică direct pe abdomen și interferează cu procesul de diviziune rapidă al celulelor canceroase, reducând multiplicarea acestora, dar cu impact minim asupra țesuturilor sănătoase.

Tratamentul se realizează prin lipirea pe piele a unor plasturi speciali, electric izolați, conectați la dispozitivul portabil. Parametrii câmpurilor electrice sunt setați din fabrică și nu pot fi modificați de utilizatori, asigurând o administrare sigură și uniformă.

Autorizarea FDA se bazează pe rezultatele studiului PANOVA-3, un trial clinic de fază III care a evaluat eficiența dispozitivului înainte de aprobarea oficială. În cadrul studiului, pacienții cu cancer pancreatic local avansat au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: unul care a primit chimioterapia standard cu gemcitabină și nab-paclitaxel (GnP) și altul care a combinat aceeași chimioterapie cu TTFields.

Rezultatele au arătat că pacienții care au utilizat dispozitivul în asociere cu GnP au înregistrat o creștere a supraviețuirii globale de aproximativ două luni comparativ cu cei care au primit doar chimioterapia standard. Printre efectele secundare cel mai des întâlnite s-au numărat reacțiile cutanate locale, ușoare până la moderate.

Dr. Vincent Picozzi, medic și cercetător implicat în studiul PANOVA-3, a explicat beneficiile: „Tratamentul a dus la o creștere semnificativă statistic a supraviețuirii globale, fără a adăuga efecte adverse sistemice față de cele asociate în mod obișnuit terapiilor existente.

De asemenea, a prelungit semnificativ perioada până la agravarea durerii, contribuind la menținerea calității vieții, care reprezintă o prioritate în tratamentul pacienților cu cancer pancreatic”.

Optune Pax reprezintă astfel o opțiune inovatoare pentru pacienții adulți cu cancer pancreatic local avansat, oferind o metodă non-invazivă care poate fi combinată cu chimioterapia standard pentru rezultate mai bune.

Dispozitivul extinde arsenalul terapeutic în fața unei afecțiuni extrem de agresive și cu prognostic limitat, oferind o șansă suplimentară de supraviețuire și de menținere a calității vieții pacienților.