Nominalizările César 2026, anunțate oficial. „Nouvelle Vague” conduce lista cu zece selecții

După un an 2025 fără succese majore pentru cinematografia franceză, Academia César a anunţat miercuri lista nominalizaţilor pentru cea de-a 51-a ediţie a premiilor. Ceremonia va avea loc pe 26 februarie, cu o zi mai devreme decât era programat, va fi prezidată de Camille Cottin, iar Benjamin Lavernhe va fi maestru de ceremonii.

Filmul „Nouvelle Vague”, regizat de Richard Linklater, a obținut cele mai multe selecții, fiind nominalizat la zece categorii. Producția se regăsește inclusiv pe lista pentru César pentru cel mai bun film și pentru cea mai bună regie, consolidându-și poziția de favorit al acestei ediții.

În urma sa se află „Dossier 137”, „L’Attachement” și „L’Inconnu de la Grande Arche”, fiecare cu mai multe nominalizări în categoriile principale, de la interpretare până la realizare tehnică.

La categoria César pentru cel mai bun actor au fost nominalizaţi Claes Bang pentru rolul din „L’Inconnu de la Grande Arche”, Bastien Bouillon pentru „Partir un jour”, Laurent Lafitte pentru „La Femme la plus riche du monde”, Pio Marmaï pentru „L’Attachement” şi Benjamin Voisin pentru „L’Étranger”.

La categoria César pentru cea mai bună actriță au fost nominalizate Leïla Bekhti, pentru rolul din „Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan”, Valeria Bruni Tedeschi, pentru „L’Attachement”, Léa Drucker, pentru „Dossier 137”, Isabelle Huppert, pentru „La Femme la plus riche du monde”, și Mélanie Thierry, pentru „La Chambre de Mariana”.

Pentru premiul César pentru cea mai bună actriţă în rol secundar concurează Jeanne Balibar pentru „Nino”, Dominique Blanc pentru „Partir un jour”, Marina Foïs pentru „La Femme la plus riche du monde”, Ji-Min Park pentru „La Petite Dernière” şi Vimala Pons pentru „L’Attachement”.

La categoria César pentru cel mai bun actor în rol secundar au fost selectaţi Swann Arlaud, Xavier Dolan şi Michel Fau, toţi pentru „L’Inconnu de la Grande Arche”, alături de Pierre Lottin pentru „L’Étranger” şi Raphaël Personnaz pentru „La Femme la plus riche du monde”.

La categoria César pentru cel mai bun film au fost nominalizate producţiile „L’Attachement”, produs de Fabrice Goldstein şi Antoine Rein, în regia lui Carine Tardieu, „Dossier 137”, produs de Caroline Benjo, Barbara Letellier şi Carole Scotta, în regia lui Dominik Moll, şi „Nouvelle Vague”, produs de Michèle Pétin şi Laurent Pétin, regizat de Richard Linklater. Pe listă se mai află „La Petite Dernière”, produs de Julie Billy şi Naomi Denamur, în regia Hafsiei Herzi, precum şi „Un simple accident”, produs de Philippe Martin, regizat de Jafar Panahi.

La categoria César pentru cea mai bună regie au fost nominalizaţi Carine Tardieu pentru „L’Attachement”, Dominik Moll pentru „Dossier 137”, Stéphane Demoustier pentru „L’Inconnu de la Grande Arche”, Richard Linklater pentru „Nouvelle Vague” şi Hafsia Herzi pentru „La Petite Dernière”.

Pentru premiul César pentru cel mai bun scenariu original concurează Dominik Moll şi Gilles Marchand cu „Dossier 137”, Pauline Loquès cu „Nino”, Holly Gent şi Vince Palmo cu „Nouvelle Vague”, Franck Dubosc şi Sarah Kaminsky cu „Un ours dans le Jura”, precum şi Jafar Panahi cu „Un simple accident”.

La categoria César pentru cea mai bună imagine au fost nominalizaţi Elin Kirschfink pentru „L’Attachement”, Patrick Ghiringhelli pentru „Dossier 137”, Marine Atlan pentru „L’Engloutie”, Manu Dacosse pentru „L’Étranger” şi David Chambille pentru „Nouvelle Vague”.

Pentru premiul César pentru cel mai bun film de animaţie concurează „Amélie et la métaphysique des tubes”, realizat de Mailys Vallade şi Liane-Cho Han, „Arco”, de Ugo Bienvenu, şi „La Vie de château, mon enfance à Versailles”, de Clémence Madeleine-Perdrillat şi Nathaniel H’Limi.

La categoria César pentru cel mai bun film de debut au fost selectate „Arco”, de Ugo Bienvenu, „L’Épreuve du feu”, de Aurélien Peyre, „Nino”, de Pauline Loquès, „La Pampa”, de Antoine Chevrollier, şi „Partir un jour”, de Amélie Bonnin.

Pentru premiul César pentru cel mai bun montaj au fost nominalizaţi Stan Collet pentru „13 jours, 13 nuits”, Christel Dewynter pentru „L’Attachement”, Laurent Rouan pentru „Dossier 137”, Catherine Schwartz pentru „Nouvelle Vague” şi Géraldine Mangenot pentru „La Petite Dernière”.

La categoria César pentru cel mai bun film documentar au fost selectate producțiile „À bicyclette!”, „Le Chant des forêts”, „Le Cinquième plan de La Jetée”, „Personne n’y comprend rien” și „Put Your Soul on Your Hand and Walk”.

În competiția pentru César pentru cel mai bun film străin figurează „L’Agent secret”, regizat de Kleber Mendonça Filho, „Black Dog”, semnat de Guan Hu, „Sirat”, în regia lui Oliver Laxe, „One Battle After Another”, realizat de Paul Thomas Anderson, și „Sentimental Value”, regizat de Joachim Trier.

La categoria César pentru cel mai bun scurtmetraj de animație au fost nominalizate titlurile „Les Belles cicatrices”, „Dieu est timide” și „Fille de l’eau”.

Pentru César pentru cel mai bun scurtmetraj documentar concurează producțiile „Au bain des dames”, „Car Wash” și „Ni Dieu ni père”.