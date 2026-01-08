Nominalizările pentru Premiile Actorilor 2026. Netflix, surpriză pentru abonați

Au fost anunțate nominalizările pentru cea de-a 32-a ediție anuală a Premiilor Actorilor, eveniment care va fi transmis în direct duminică, 1 martie 2026, pe Netflix, informează Tudum.

Printre vedetele nominalizate se numără Michael B. Jordan, Ariana Grande, Jacob Elordi, Jean Smart, Seth Rogen și Jenna Ortega, recunoscuți pentru rolurile lor din cele mai apreciate filme și seriale ale anului.

Nominalizările au fost făcute publice de Janelle James din „Școala Elementară Abbott” și Connor Storrie din „Heated Rivalry”, iar lista completă poate fi consultată mai jos.

Premiile Actorilor, acordate de SAG-AFTRA, reprezintă singura ceremonie televizată care onorează exclusiv performanțele actorilor în film și televiziune. Câștigătorii sunt aleși de membrii organizației, care numără peste 160.000 de artiști, făcând din aceste premii un reper de prestigiu în industrie încă din 1995.

Anul acesta, Harrison Ford va fi onorat cu Premiul SAG-AFTRA pentru întreaga carieră, devenind al 61-lea actor recompensat cu această distincție, care celebrează atât realizările profesionale, cât și contribuțiile umanitare. „Sunt profund onorat să primesc acest premiu din partea colegilor mei actori. A fi recunoscut în comunitatea în care am lucrat atât de mult înseamnă enorm pentru mine”, a declarat Ford.

Ceremonia din acest an marchează al treilea an consecutiv în care evenimentul este transmis pe Netflix, parte a unui parteneriat exclusiv între platformă și SAG-AFTRA.

La ediția precedentă, Jane Fonda a primit Premiul pentru întreaga carieră, iar Julia Louis-Dreyfus i-a înmânat distincția în cadrul transmisiunii live.

Pentru performanța remarcabilă a unei distribuții într-un film:

Frankenstein,

Hamnet,

Marty Supreme,

One Battle After Another.

Sinners.

Performanță remarcabilă a unei actrițe într-un rol principal:

Jessie Buckley, Hamnet,

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You,

Kate Hudson, Song Sung Blue,

Chase Infiniti, One Battle After Another ,

Emma Stone, Bugonia.

Performanță remarcabilă a unui actor într-un rol principal:

Timothée Chalamet, Marty Supreme,

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another,

Ethan Hawke, Blue Moon,

Michael B. Jordan, Sinners,

Jesse Plemons, Bugonia

Performanță remarcabilă a unei actrițe într-un rol secundar:

Odessa A’zion, Marty Supreme,

Ariana Grande, Wicked: For Good,

Amy Madigan, Weapons,

Wunmi Mosaku, Sinners ,

Teyana Taylor, One Battle After Another.

Performanță remarcabilă a unui actor într-un rol secundar:

Miles Caton, Sinners,

Benicio del Toro, One Battle After Another,

Jacob Elordi, Frankenstein,

Paul Mescal, Hamnet.

Sean Penn, One Battle After Another

Ansamblu de cascadorii într-un film:

F1,

Frankenstein,

Mission: Impossible - The Final Reckoning ,

One Battle After Another,

Sinners

Performanță remarcabilă a unui ansamblu într-un serial dramatic:

The Diplomat,

Landman,

The Pitt,

Severance,

The White Lotus

Performanță remarcabilă a unei actrițe într-un serial dramatic:

Britt Lower, Severance,

Parker Posey, The White Lotus,

Keri Russell, The Diplomat,

Rhea Seehorn, Pluribus,

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Performanță remarcabilă a unui actor într-un serial dramatic:

Sterling K. Brown, Paradise ,

Billy Crudup, The Morning Show,

Walton Goggins, The White Lotus,

Gary Oldman, Slow Horses,

Noah Wyle, The Pitt

Performanță remarcabilă a unui ansamblu într-un serial de comedie:

Abbott Elementary,

The Bear,

Hacks,

Only Murders in the Building,

The Studio

Performanță remarcabilă a unei actrițe într-un serial de comedie:

Kathryn Hahn, The Studio,

Catherine O’Hara, The Studio,

Jenna Ortega, Wednesday,

Jean Smart, Hacks,

Kristen Wiig, Palm Royale.

Performanță remarcabilă a unui actor într-un serial de comedie:

Ike Barinholtz, The Studio,

Adam Brody, Nobody Wants This,

Ted Danson, A Man on the Inside ,

Seth Rogen, The Studio,

Martin Short, Only Murders in the Building

Performanță remarcabilă într-un film de televiziune sau serial limitat – actrițe:

Claire Danes, The Beast in Me ,

Erin Doherty, Adolescence,

Sarah Snook, All Her Fault,

Christine Tremarco, Adolescence,

Michelle Williams, Dying for Sex

Performanță remarcabilă într-un film de televiziune sau serial limitat: actori

Jason Bateman, Black Rabbit,

Owen Cooper, Adolescence,

Stephen Graham, Adolescence ,

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story,

Matthew Rhys, The Beast in Me

Ansamblu de cascadori într-un serial de televiziune: Andor,Landman, The Last of Us, Squid Game, Stranger Things.