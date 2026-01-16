Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit

Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit, a anunţat vineri senatorul Ionuţ Vulpescu. „A fost un artist rar: talentat și discret, vedetă în anii facultății, actor al Teatrului Național și al Teatrului Bulandra, format și ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepționali”, a scris senatorul, într-o postare publicată pe pagina sa personală de Facebook.

„A fost un artist rar: talentat şi discret, vedetă în anii facultăţii, actor al Teatrului Naţional şi al Teatrului Bulandra, format şi ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepţionali. A avut talent literar autentic şi a fost un teolog rafinat şi polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credinţă vie, neliniştită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate şi o lumină care îl defineau”, a scris Vulpescu.

Potrivit fostului ministru al Culturii, Răzvan Ionescu „a iubit lumea teatrului de odinioară cu o fidelitate aproape dureroasă”.

„Pierd un prieten târziu. Teatrul românesc pierde unul dintre cei mai lucizi și mai devotați admiratori ai săi. Iar noi pierdem un om care a știut să lege, cu delicatețe și rigoare, credința de teatru, pe Dumnezeu de om”, a afirmat Vulpescu, în mesajul său.

Răzvan Ionescu s-a născut pe data de 2 noiembrie 1955, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia actorie, promoţia 1979, la clasa profesorului Octavian Cotescu, iar ulterior a finalizat studiile la Facultatea de Teologie, promoţia 1996.

Activitatea scenică a lui Răzvan Ionescu a cuprins roluri importante la Teatrul Național București, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” și Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Printre rolurile sale cunoscute se numără Anton Pann, Jim din „Menajeria de sticlă”, Parsifal din „Merlin” și Damis din „Tartuffe”.

În activitatea publicistică, Răzvan Ionescu a semnat volumele „Când sfinţii mergeau la teatru”, „România şi Julieta la fix” și „Timpul omului din eternitatea Domnului”. De-a lungul carierei, a primit distincții importante, printre care Premiul de Interpretare la Festivalul „Lucian Blaga” și Marele premiu la Gala tânărului actor de la Costinești.