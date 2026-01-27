Social

Filme românești, proiectate la Festivalul de Film de la Goteborg. „Dracula“ și „Dinţi de lapte“, printre producțiile alese

Lungmetraj Dracula. Sursa foto: Facebook/ Oficiul de Film și Investigații Culturale
Trei filme românești recente, „Kontinental ’25” și „Dracula” regizate de Radu Jude, precum și „Milk Teeth/ Dinți de lapte”, debutul regizoral al lui Mihai Mincan, au fost selectate pentru Festivalul de Film de la Göteborg, Suedia, unde vor fi proiectate cu sprijinul ICR Stockholm.

Festivalul de Film de la Gotenborg, la cea de-a 49-a ediție

Ediția din acest an se desfășoară între 23 ianuarie și 1 februarie, atât în cinematografele din Gotenborg, cât și online, prin platforma digitală dedicată. Festivalul propune tema „Focus: Truth” și reunește 266 de filme din 76 de țări, consolidându-și statutul de cel mai important eveniment de profil din nordul Europei.

Programul include competițiile Startsladden și Ingmar Bergman Competition, iar printre invitații de onoare se numără actrița Noomi Rapace și regizoarea Agnieszka Holland. Evenimentul oferă astfel o platformă diversă pentru producții internaționale și talente recunoscute la nivel mondial.

România, prezentă cu trei filme la Festivalul de Film de la Gotenborg

Filmele românesti sunt reprezentate în selecția oficială a festivalului prin „Kontinental ’25” și „Dracula” de Radu Jude, prezentate în secțiunea Masters, și „Milk Teeth/ Dinți de lapte” de Mihai Mincan, selectat în secțiunea Voyage. Prezența acestora oferă vizibilitate solidă pe piața nordică și premise pentru distribuție în Europa de Nord.

Maia Sandu, de la tribuna Consiliului Europei: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la Republica Moldova
Care sunt cele mai grele meciuri pentru Ana Bogdan. Răspunsul care uimește
Dinții de lapte/Milk Teeth

„Kontinental ’25” va fi proiectat pe 28, 29 ianuarie și 1 februarie, iar Dracula a deschis festivalul pe 24 și 25 ianuarie, cu proiecții suplimentare pe 29 și 31 ianuarie. Lungmetrajul lui Mihai Mincan va avea patru proiecții, în 29, 30, 31 ianuarie și 1 februarie.

Filmele românești și coproducțiile cu participare românească, prezente la festival

Selecția festivalului include trei filme românești, „Kontinental ’25” și „Dracula” de Radu Jude în secțiunea Masters și Milk Teeth/ Dinți de lapte de Mihai Mincan în secțiunea Voyage, alături de coproducții internaționale cu participare românească. Prezența acestora confirmă poziția cinematografiei românești în rețelele europene de creație și producție.

Filmele vor fi proiectate în mai multe cinematografe la festival, printre care Cinema Biopalatset, Göta și Handels. „Kontinental ’25” va rula pe 28, 29 ianuarie și 1 februarie, „Dracula” pe 29 și 31 ianuarie, iar „Milk Teeth/ Dinți de lapte” pe 29, 30, 31 ianuarie și 1 februarie.

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
