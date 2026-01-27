Filme românești, proiectate la Festivalul de Film de la Goteborg. „Dracula“ și „Dinţi de lapte“, printre producțiile alese

Trei filme românești recente, „Kontinental ’25” și „Dracula” regizate de Radu Jude, precum și „Milk Teeth/ Dinți de lapte”, debutul regizoral al lui Mihai Mincan, au fost selectate pentru Festivalul de Film de la Göteborg, Suedia, unde vor fi proiectate cu sprijinul ICR Stockholm.

Ediția din acest an se desfășoară între 23 ianuarie și 1 februarie, atât în cinematografele din Gotenborg, cât și online, prin platforma digitală dedicată. Festivalul propune tema „Focus: Truth” și reunește 266 de filme din 76 de țări, consolidându-și statutul de cel mai important eveniment de profil din nordul Europei.

Programul include competițiile Startsladden și Ingmar Bergman Competition, iar printre invitații de onoare se numără actrița Noomi Rapace și regizoarea Agnieszka Holland. Evenimentul oferă astfel o platformă diversă pentru producții internaționale și talente recunoscute la nivel mondial.

Filmele românesti sunt reprezentate în selecția oficială a festivalului prin „Kontinental ’25” și „Dracula” de Radu Jude, prezentate în secțiunea Masters, și „Milk Teeth/ Dinți de lapte” de Mihai Mincan, selectat în secțiunea Voyage. Prezența acestora oferă vizibilitate solidă pe piața nordică și premise pentru distribuție în Europa de Nord.

„Kontinental ’25” va fi proiectat pe 28, 29 ianuarie și 1 februarie, iar Dracula a deschis festivalul pe 24 și 25 ianuarie, cu proiecții suplimentare pe 29 și 31 ianuarie. Lungmetrajul lui Mihai Mincan va avea patru proiecții, în 29, 30, 31 ianuarie și 1 februarie.

