Gigi Becali și Victor Pițurcă, discuție despre Steaua: Eu nu m-am certat cu el niciodată

Gigi Becali a povestit un schimb de replici pe care l-a avut cu Victor Pițurcă despre situația Stelei. Discuția dintre patronul FCSB și fostul selecționer al României a avut loc pe un ton relaxat, în ciuda divergențelor apărute în trecut între cei doi.

Victor Pițurcă este una dintre figurile importante din istoria clubului roș-albastru și a fost primul antrenor al echipei după ce Gigi Becali a preluat formația, în anul 2003.

Victor Pițurcă a avut două mandate pe banca tehnică a FCSB, însumând 1.285 de zile. Această perioadă îl plasează pe primul loc în topul antrenorilor din perioada în care clubul a fost condus de Gigi Becali.

În clasamentul antrenorilor care au pregătit echipa în această perioadă, Laurențiu Reghecampf ocupă locul al doilea, cu 1.270 de zile în două mandate, iar Elias Charalambous se află pe locul trei, cu 1.075 de zile într-un singur mandat.

Gigi Becali a relatat că a avut un dialog direct cu Victor Pițurcă pe tema identității clubului Steaua, subiect care a generat numeroase controverse în ultimii ani.

„Țin eu dușmănii? I-am zis lui Piți: Băi, ești nebun? Prietenește. Cum adică nu e Steaua? Păi nu am luat, cu tine, cu Păunescu, cât, 33%? Păi ai luat 400.000 pe 4%. Păi să iei 400.000 pe 4% la o societate, e Steaua. Tu ai semnat la notariat: Vând 4% la Steaua București!

Da, dar nu ai făcut actele bine. Eu ce să îți fac?. Nu ai venit mă tu de la Forban, cu Iovan, cu toți, să avem majoritate la Steaua? Nu ai făcut bine actele. Bine, mă, dă-le încolo! Hai să uităm ce acte, ce neacte.

A fost la el răutatea că au venit alții să lucreze cu mine. El nu a mai fost la Steaua și probabil asta l-a durut. Dar eu nu m-am certat cu el niciodată. I-am zis Bă, Piți, eu nu pot să mă cert cu tine! Am fost prea bun prieten cu tine. Cum să te cerți cu unul care ți-a fost prieten bun?”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Actualul sezon a fost unul complicat pentru FCSB, care a ratat mai multe dintre obiectivele stabilite la începutul competiției.

Echipa nu a reușit să se califice în cupele europene, a fost eliminată din Cupa României și a ratat pentru prima dată calificarea în play-off-ul SuperLigii.

La finalul sezonului regulat, formația a încheiat pe locul 7 și va evolua în play-out.

Cu Mirel Rădoi instalat pe banca tehnică, FCSB își propune să câștige play-out-ul și barajul pentru Conference League, singura șansă de a ajunge din nou în cupele europene.

Primul meci al lui Mirel Rădoi pe banca echipei este programat duminică, de la ora 20:30, împotriva formației Metaloglobus. În sezonul regulat, fiecare dintre cele două echipe a câștigat partida disputată pe teren propriu.

De partea cealaltă, Steaua evoluează în Liga a II-a și nu are drept de promovare, deoarece funcționează ca instituție de drept public. În actuala ediție de campionat, Steaua ocupă locul 7 în clasament, cu 36 de puncte, fiind la 14 puncte în spatele liderului Corvinul.