Amante celebre din showbiz: povestiri de iubire care au scandalizat tabloidele

Cele mai cunoscute amante din showbiz. În lumea mondenă, dragostea și scandalul merg adesea mână în mână. Unele dintre cele mai cunoscute vedete feminine din showbiz-ul românesc au fost implicate în relații cu bărbați căsătoriți, luptând pentru iubirea lor chiar și în fața opoziției sau a controverselor publice.

Povestirile lor au captat atenția fanilor și au alimentat paginile tabloidelor luni întregi, dar nu toate au avut un final fericit.

Relația Laviniei Pîrva cu Ștefan Bănică Jr. a fost intens mediatizată, mulți susținând că bruneta ar fi responsabilă de destrămarea mariajului artistului cu Andreea Marin. Lavinia a respins aceste acuzații: „Când am oficializat relația cu Ștefan, spuneau că eu am stat în portbagajul mașinii și mă ascundeam.” Povestea lor a alimentat luni de speculații și comentarii aprinse în presa tabloidă.

Vica Blochina a trăit o poveste de dragoste intensă cu Victor Pițurcă, în ciuda faptului că acesta era căsătorit. Relația lor, care a durat aproximativ 16 ani, a fost marcată de controverse publice și de nașterea unui copil. „Nu îmi place să mai vorbesc despre povestea asta pentru că mă răscolește foarte mult. Cred că Dumnezeu a vrut să se nască acest copil între noi doi”, a declarat Vica.

Iuliana Marciuc a menținut o relație de 14 ani cu Adrian Enache, recunoscând că nu s-a simțit niciodată amantă în sensul negativ al cuvântului.

„Relația mea cu Adrian a avut toate ingredientele unei povești de iubire adevărate, incluzând momente de fericire nebună… dar și zile de singurătate, încărcate de povara unei vieți, într-un fel, clandestine. Ne-am afișat împreună și nu ne-am ascuns iubirea”, a declarat prezentatoarea TV.

Alina Vidican a intrat în viața lui Cristi Borcea într-un moment în care acesta era căsătorit. Relația lor a început discret, dar în vara anului 2011 cei doi s-au căsătorit și au avut doi copii. „Lui Cristi i-am dăruit toată viaţa mea… Am trăit prin el, prin viaţa lui. Am vărsat multe lacrimi, dar iubirea te ţine. Vrei să pleci, dar nu poţi. Simţi că nu mai ai aer”, a povestit Alina.

Relația presupusă dintre Kinga Sebestyen și Zsolt Csergo a stârnit controverse imediat după nunta miliardarului cu Nicoleta Luciu. În urma unor imagini surprinse de paparazzi, prietena presupusei amante a dezvăluit: „Pentru Nicoleta a simțit mai mult o atracție animalică… De partea cealaltă, Nicoleta chiar îl iubea. El i-a prezentat o viață de care ea nu avusese niciodată parte și a dat-o pe spate.”