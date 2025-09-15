Scandal în showbiz. O fostă prezentatoare, prinsă de soț cu un alt bărbat

Imaginea unei familii perfecte s-a destrămat brusc pentru Dianna Rotaru, cunoscută atât pentru cariera muzicală, cât și pentru aparițiile ei ca prezentatoare TV. Deși părea să aibă o viață de invidiat alături de partenerul Rareș Crăciun și de fiica lor, lucrurile au luat o turnură neașteptată. „Era prin cluburi cu alți bărbați”, a spus soțul ei.

Rareș Crăciun, cel care i-a fost alături artistei timp de trei ani, a dezvăluit că motivul despărțirii ar fi fost infidelitatea. Acesta a povestit că a surprins-o pe parteneră în compania altor bărbați, inclusiv în timpul nopții, și că anumite escapade au dus inevitabil la o confruntare.

„Noaptea pe la ora 3, era prin cluburi cu alți bărbați și nu îmi răspundea la telefon. (…) Am fost personal acolo și i-am prins. Normal că a existat o confruntare. Ea s-a speriat”, a relatat Rareș Crăciun.

Partenerul fostei prezentatoare a susținut și că de ziua artistei aceasta ar fi primit cadouri de la un alt bărbat și că se vedea cu diverși indivizi pe ascuns. După despărțire, Rareș a spus că situația s-a complicat și mai mult. El a afirmat că nu doar că nu și-a mai putut vedea copilul, dar ar fi fost și șantajat de fosta parteneră.

„Fiica noastră are un an și 7 luni, iar acum suntem într-un scandal. Ea refuză să îmi arate copilul de trei luni de zile. (…) Mă șantajează, îmi cere bani, vrea să îi fac transferuri. Are pretenții să rămân cu ea, să continuăm relația”, a adăugat Rareș Crăciun pentru Cancan.

Bărbatul a mai spus că, în lipsa unui acord amiabil, a fost nevoit să locuiască prin hoteluri și să apeleze la autorități pentru a-și putea vedea fiica.

Conflictul dintre cei doi a ajuns și în atenția instituțiilor. Rareș a precizat că s-a adresat Direcției pentru Protecția Copilului, unde urmează să se stabilească un program oficial de vizitare a fetiței. Totodată, Rotaru l-ar fi reclamat la poliție pentru comportament agresiv, însă până acum nu au fost dispuse sancțiuni împotriva lui.

„Mi-au spus că ar fi bine să încetez să o mai contactez”, a declarat acesta.

Dianna Rotaru este cunoscută publicului pentru cariera sa muzicală, dar și pentru rolurile de prezentatoare în emisiuni precum „Se strigă darul” sau „Provocarea destinului”. În spațiul public, artista afișa mereu o imagine pozitivă, fiind adesea comparată cu Elena Udrea pentru asemănarea fizică.