Sport

Cristi Borcea, reabilitat de Tribunalul București. Fostul acționar Dinamo a făcut doar 9 luni de închisoare

Cristi Borcea, reabilitat de Tribunalul București. Fostul acționar Dinamo a făcut doar 9 luni de închisoareSursa foto: Captură de ecran Youtube
Tribunalul București a decis joi, 20 noiembrie, să accepte cererea de reabilitare a lui Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, însă decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Tribunalul București a dispus reabilitarea judecătorească a lui Cristi Borcea

Tribunalul Municipiului București a admis cererea de reabilitare judecătorească formulată de condamnatul Cristi Borcea. Instanța a dispus, în temeiul art. 533 C.pr.pen. raportat la art. 166 și 168 C.pen., reabilitarea judecătorească a acestuia.

”Admite cererea de dispunere a reabilitării judecătorești, formulată de către condamnatul BORCEA CRISTIAN. În temeiul art. 533 C.pr.pen. raportat la art. 166 C.pen. și art. 168 C.pen., dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului BORCEA CRISTIAN. ” se arată în cerere.

Decizia va fi comunicată către IGPR – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina lui Borcea, iar hotărârea poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

Cristi Borcea, eliberat după nouă luni de condamnare din dosarul plajelor din Mamaia

Cristi Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava, după a doua condamnare pentru corupție în dosarul privind plajele retrocedate ilegal din Mamaia. Acesta a fost pus în libertate în noiembrie 2019, în urma unei decizii definitive a instanței.

Cristi Borcea

Cristi Borcea. Sursa foto: Instagram

Borcea a beneficiat de prevederile legii recursului compensatoriu, fiind eliberat după doar nouă luni de detenție din pedeapsa de cinci ani. Eliberarea a avut loc conform legislației în vigoare la momentul respectiv.

Tribunalul Ilfov a decis în trecut eliberarea condiționată a lui Borcea

Tribunalul Ilfov a decis atunci ca fostul finanțator al clubului Dinamo, Cristi Borcea, să fie eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 7 ani și 6 luni închisoare, rezultată în urma contopirii pedepselor primite în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri și în dosarul transferurilor din fotbal.

Tribunalul a respins contestația procurorilor și a menținut decizia de eliberare dată în luna septembrie de Judecătoria Sectorului 4. Hotărârea poate fi pusă în aplicare conform procedurilor legale

