Un medic anesteziolog, cercetat penal pentru violul a două fetițe, continuă să lucreze la Spitalul de Psihiatrie și la o maternitate din Chișinău

Republica Moldova. Un medic anesteziolog din Chișinău, acuzat de violul a două fetițe și incriminat de procurori în unul dintre cele mai șocante dosare de abuz sexual din ultimul deceniu, continuă să trateze pacienți în două instituții medicale ale capitalei. Deși anchetatorii au cerut 25 de ani de închisoare, iar instanțele au recunoscut existența unor probe convingătoare, procesul s-a prăbușit pe procedură, iar Boris Meșteșug, bănuit de crime odioase, își poartă halatul alb nestingherit, chiar în secții unde vulnerabilitatea pacienților este maximă.

Mai exact, medicul anesteziolog este acuzat de viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. Decizia Curții Supreme de Justiție, care a închis dosarul din motive procedurale, nu pentru că acuzațiile ar fi fost nefondate, a lăsat în urmă întrebări, revoltă și temeri.

Boris Meșteșug, anesteziolog-reanimatolog, lucrează astăzi în Secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău și, în paralel, la Centrul Medical Extramed. Prezența lui în instituții medicale, inclusiv una cu pacienți vulnerabili, ridică semne de întrebare încă din momentul în care investigația RISE Moldova a scos la iveală detalii din dosarul penal în care acesta fusese vizat.

Faptele de viol pentru care Meșteșug a fost cercetat penal ar fi avut loc în anii 2010 și 2011. Procurorii au cerut atunci o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. Dosarul, plin de mărturii, expertize și declarații ale victimelor, a trecut prin opt ani de proceduri judiciare, până când a ajuns, în 2021, la Curtea Supremă de Justiție.

În loc să se pronunțe pe fondul acuzațiilor, magistrații CSJ au dispus încetarea procesului, invocând erori de procedură în etapa urmăririi penale. Decizia a lăsat loc de interpretări și critici, mai ales după ce două judecătoare au formulat opinii separate în care susțin că probele existente demonstrau vinovăția medicului și justificau trimiterea dosarului spre rejudecare.

Potrivit acestor opinii, mărturiile victimelor erau coerente, concordante și confirmate de alte elemente ale dosarului. RISE Moldova notează că, în opinia celor două judecătoare, instanța supremă ar fi trebuit să analizeze fondul cazului, nu să-l oprească pe criterii tehnice.

În prezent, atât Spitalul de Psihiatrie, cât și Centrul Medical Extramed afirmă că Meșteșug a fost angajat legal. Reprezentanții lor declară că, în lipsa unei sentințe definitive de condamnare, nu au avut temei să refuze angajarea și că, ulterior, nu au primit nicio plângere privind comportamentul acestuia față de pacienți.

De asemenea, medicul este dublu campion la tir, iar instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății au invocat, în răspunsurile pentru RISE, prezumția de nevinovăție. Meșteșug însuși a negat acuzațiile încă de la începutul procesului și a refuzat să discute cu reporterii.

Investigația jurnalistică mai arată că numele lui Boris Meșteșug apare și în alte relatări legate de posibile abuzuri sexuale, semnalate anterior. În pofida acestor suspiciuni, dosarele nu au ajuns niciodată la o condamnare definitivă, iar medicul și-a continuat activitatea profesională fără restricții.

Situația readuce în discuție vulnerabilitățile sistemului judiciar, dar și ale celui medical, în care lipsa unui mecanism de verificare și monitorizare a personalului permite unor persoane cercetate penal pentru infracțiuni grave să rămână în contact cu pacienți.

Pentru victime, familiile lor și societate, cazul Meșteșug rămâne unul emblematic pentru modul în care dosarele de viol și abuz asupra minorilor pot ajunge să fie tratate în sistemul de justiție. Faptul că un proces atât de grav a fost închis pe criterii procedurale, fără o dezbatere reală asupra probelor, continuă să provoace reacții și indignare.

RISE Moldova a publicat documente, opinii separate și fragmente din dosar care arată cum, în cei opt ani, procesul a fost tergiversat, contestat și amânat, până în momentul în care instanța supremă a decis să nu mai analizeze faptele în sine.