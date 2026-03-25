România nu are niciun plan dacă ne vom alătura cu prezența conflictului din Strâmtoarea Ormuz

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România și-a exprimat disponibilitatea de a participa la eforturile internaționale pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, însă nu există încă un plan concret privind modul în care se va realiza această implicare.

Ministrul a subliniat că România nu este implicată în conflictul din regiune.

„România nu este sub nicio formă parte în conflictul de acolo. Mai multe ţări au decis să analizeze care este modul prin care pot contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pentru că întreruperea traficului influenţează economic tot ce se întâmplă în restul lumii”, a declarat Radu Miruță la Digi 24.

Șeful Ministerului Apărării a precizat că, în acest moment, nu există decizii privind contribuțiile fiecărei țări implicate.

„România a decis să fie între aceste ţări. Nu s-a stabilit, între aceste ţări, fiecare ce va face, cum nu s-a stabilit nici care este planul pentru ca acest lucru să se întâmple. Singurul lucru care s-a decis este că un număr de ţări, printre care şi România, au ridicat mâna şi au spus da, o să mă implic şi eu când va fi momentul, pentru a se relua traficul acolo”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a explicat că urmează consultări între statele interesate pentru a identifica nevoile și capacitățile fiecăruia.

„Aceste ţări urmează să se întrunească cel mai probabil, să analizeze care sunt nevoile, să vadă fiecare ţară cum poate acoperi din aceste nevoi”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a menționat că singura informație certă în acest moment este poziția exprimată de Nicușor Dan.

„România nu stă deoparte şi se implică alături de alte ţări, iar cum va arăta, pe foaie, această implicare, urmează să se întâmple”, a declarat Radu Miruță.

Referitor la o eventuală participare militară, ministrul Apărării a subliniat că nu există o decizie în acest sens.

„Nu, eu, într-o declaraţie, am spus că printre lucrurile pe care România le poate face, se numără şi scafandri care sunt militari, dar, dacă va fi nevoie de aceşti scafandri, nu este o decizie luată”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că România are obligații importante în Marea Neagră, care rămâne o prioritate pentru Forțele Navale.

„Noi avem nave de deminare, dar există o preocupare şi în Marea Neagră, să asigurăm această cale liberă, cel puţin în apele teritoriale şi în zona economică exclusivă. Noi avem responsabilitate şi în Marea Neagră, care rămâne totuşi o prioritate pentru Forţele Navale Române”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării a subliniat că România a prezentat doar opțiunile teoretice de contribuție, fără a lua o decizie finală.

„Eu am pus pe masă care sunt atributele pe care Armata Română, teoretic, într-o anumită ipoteză, le-ar putea pune la masă, ca o contribuţie”, a declarat Radu Miruță.