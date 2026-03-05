Nicuşor Dan: Economia României are două mari probleme-managementul și capitalul

Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi că principalele probleme ale economiei româneşti sunt managementul „nu cel mai fericit” și capitalul insuficient. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română cu ocazia Ziua solidarităţii româno-polone.

„Nu cel mai fericit management şi nu suficient capital, astea sunt lipsurile pe care economia noastră le are”, a afirmat șeful statului.

Președintele a mai spus că România oferă stabilitate în plan extern, ceea ce poate reprezenta un avantaj pentru mediul de afaceri.

„În primul rând, România e o ţară sigură şi predictibilă, plictisitor de predictibilă pe plan extern, dar pentru business cred că asta este ceva interesant. Apoi, România este o ţară care are o economie privată dinamică, o economie privată care şi-a dublat PIB-ul în ultimii zece ani şi România este o piaţă mare, nu atât de mare precum Polonia, dar o piaţă de 20 de milioane de oameni care poate să fie interesantă”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a afirmat că România ar putea face un pas important în perioada următoare în plan economic internațional.

Potrivit acestuia, țara noastră ar urma să adere la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în această vară. De asemenea, în 2027 este estimată începerea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.

În același context, președintele a vorbit și despre dezvoltarea Portul Constanța, despre care spune că ar putea deveni un punct important pentru comerțul regional și internațional.

Nicuşor Dan a apreciat că și industria națională de apărare ar putea avea perspective de dezvoltare în actualul context.

El a amintit că România dispunea de o industrie de apărare importantă înainte de 1989, cu exporturi în numeroase state, însă evoluția acesteia după căderea regimului comunist a fost afectată de probleme de management.

„România a avut în perioada comunistă o industrie foarte consistentă, cu exporturi peste tot în lume şi acea industrie nu a avut un management prea fericit după ’89, însă au rămas locaţiile, au rămas oamenii destul de bine pregătiţi”, a spus președintele.

Nicuşor Dan se află în prezent în vizită la Varșovia, la invitaţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrorviciul de urgență 112.