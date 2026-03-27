Ministrul Finanțelor anunță o evoluție favorabilă a bugetului. Deficitul s-a redus considerabil

Execuția bugetară pentru primele două luni din 2026 indică o evoluție favorabilă a finanțelor publice, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care a prezentat principalele date privind veniturile, cheltuielile și deficitul bugetar.

„Deficit la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi infuzie de lichiditate în economie. Execuţia bugetară pe primele două luni din 2026 confirmă o evoluţie solidă a finanţelor publice. Ministerul Finanţelor a publicat ieri cifrele execuţiei bugetare pentru primele 2 luni din an. Deficitul s-a redus la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce marchează o scădere semnificativă, de 0,88 puncte procentuale”, anunță ministrul Finanţelor într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ministrul a mai precizat că veniturile bugetului general consolidat au înregistrat o creștere importantă, susținută în principal de încasările din TVA.

„Colectăm mai bine: veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susţinute în principal de colectarea TVA. În acelaşi timp, restituirile de TVA au atins 7,22 miliarde lei, asigurând o infuzie importantă de lichiditate în economie şi sprijinind investiţiile mediului privat”, precizează el.

În ceea ce privește cheltuielile, datele indică o disciplină bugetară mai strictă, atât în valori absolute, cât și ca pondere în PIB.

„Au fost menţinute priorităţile sociale şi investiţionale, în timp ce cheltuielile de personal şi cele cu bunuri şi servicii au fost optimizate. Investiţiile au rămas la un nivel ridicat, cu peste 11 miliarde lei alocaţi în primele 2 luni, în principal din fonduri europene şi prin PNRR, ceea ce reconfirmă angajamentul pentru dezvoltare şi modernizare”, afirmă ministrul.

Alexandru Nazare a transmis că începutul de an indică o abordare echilibrată în gestionarea bugetului. Ministrul Finanțelor a mai spus că „România continuă anul cu echilibru şi cu o abordare responsabilă asupra finanţelor publice”.