Alexandru Nazare conduce o delegație oficială în SUA pentru întărirea relațiilor economice și atragerea investițiilor

Alexandru Nazare efectuează o vizită oficială în SUA în perioada 14–20 aprilie 2026, cu întâlniri la nivel înalt și discuții cu investitori internaționali pentru consolidarea poziției economice a României, relatează Ministerul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României într-o vizită de lucru desfășurată în Washington D.C. și New York, în perioada 14–20 aprilie 2026. Demersul vizează întărirea relațiilor economice cu Statele Unite ale Americii și consolidarea imaginii României pe piețele financiare internaționale.

Participarea la reuniunile de primăvară organizate de Grupul Băncii Mondiale și Fondul Monetar Internațional reprezintă un punct central al agendei. Aceste întâlniri reunesc lideri financiari globali și oferă cadrul pentru discuții privind stabilitatea economică și cooperarea internațională.

Pe parcursul vizitei, oficialul român are programate discuții cu reprezentanți ai Casei Albe, ai Departamentul de Comerț al SUA și ai Trezoreria SUA. Aceste întâlniri sunt orientate spre consolidarea cooperării economice bilaterale și identificarea unor noi oportunități de investiții.

De asemenea, delegația României va purta discuții cu instituții financiare americane, printre care Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite, și US Exim Bank, banca pentru comerț exterior a SUA., care susțin proiecte strategice în economiile emergente.

În marja reuniunilor internaționale, sunt programate întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai principalelor instituții financiare globale. Printre acestea se numără International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Fondul Monetar Internațional (FMI).

Discuțiile se concentrează asupra proiectelor aflate în desfășurare în România, dar și asupra oportunităților de finanțare viitoare și a sprijinului tehnic. Domeniile vizate includ investițiile publice, infrastructura, tranziția verde, digitalizarea și dezvoltarea mediului de afaceri.

Vizita include și o componentă dedicată relației cu mediul investițional. La Washington și New York sunt organizate întâlniri cu investitori specializați în instrumente cu venit fix și cu agenții de rating.

Aceste discuții sunt orientate spre prezentarea indicatorilor macroeconomici ai României, a măsurilor de consolidare fiscală și a strategiei privind administrarea datoriei publice. Dialogul direct cu investitorii are rolul de a menține transparența și de a susține încrederea în economia românească.

“Vizita reflectă angajamentul Ministerului Finanțelor de a consolida cooperarea cu instituțiile financiare internaționale și de a susține poziționarea României pe piețele globale, în sprijinul stabilității macroeconomice și al finanțării sustenabile a economiei”, se arată în încheierea comunicatului de presă.