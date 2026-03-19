Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România, în creștere. Cum văd analiștii financiari prețurile imobiliarelor

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a crescut la 48,4 puncte în februarie. Ce se va întâmplat, în perioada următoare, inflația, cursul EUR/RON, imobiliarele și deficitul bugetar.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a urcat în februarie la nivelul de 48,4 puncte, în creștere cu 1,6 puncte față de luna precedentă. Evoluția a fost susținută exclusiv de componenta de anticipații.

„Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut uşor, cu 1,6 puncte (până la nivelul de 48,4 puncte), în luna februarie. Creşterea a venit exclusiv din majorarea componentei de anticipaţii, care s-a majorat cu 2,6 puncte (până la 51,2 puncte). Componenta de condiţii curente a rămas relativ constantă (-0,2 puncte)”, anunţă asociaţia.

Pentru orizontul de 12 luni, corespunzător lunii martie 2027, rata anticipată a inflației a urcat ușor față de sondajul anterior, până la 5,88%. În același timp, 81% dintre participanți estimează că inflația va scădea în următoarele 12 luni, comparativ cu nivelul actual.

Sondajul a fost realizat în ultima săptămână a lunii februarie, iar CFA România precizează că rezultatele nu includ eventualele efecte generate de evoluțiile apărute ulterior, inclusiv cele asociate începerii războiului din Iran.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 81% dintre respondenți anticipează o depreciere a monedei naționale în următoarele 12 luni, în timp ce 19% se așteaptă la o stagnare.

Pentru orizontul de 6 luni, valoarea medie a anticipațiilor este de 5,1280 lei pentru un euro. Pentru 12 luni, media estimată ajunge la 5,1642 lei pentru un euro.

Piața imobiliară este considerată supraevaluată de majoritatea participanților

În zona imobiliară, 43% dintre participanți se așteaptă la stagnarea prețurilor locuințelor în următoarele 12 luni.

Totodată, 57% dintre respondenți consideră că prețurile actuale ale proprietăților rezidențiale din orașe sunt supraevaluate, în timp ce 43% le consideră corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat estimat pentru anul 2026 este prognozat la o medie de 6,1% din PIB, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de exercițiul anterior.

În același timp, anticipațiile privind creșterea economică pentru 2026 au fost reduse, până la un nivel mediu de 0,9%.

Datoria publică este estimată să urce la aproximativ 62% din PIB în următoarele 12 luni.

“În contextul unor anticipaţii de continuare a reducerii deficitului bugetar, componenta de anticipaţii a indicatorului a continuat să se îmbunătăţească în luna februarie. În concordanţă cu aceste anticipaţii, în luna februarie, s-au redus şi ratele anticipate de finanţare a datoriei publice, precum şi defictul bugetar anticipat pentru anul curent”, a declară Adrian Codirlaşu, CFA, preşedinte al Asociaţiei CFA România.