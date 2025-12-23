Delegația română din S&D, în prima linie pentru fermierii români: Acordul Mercosur, amânat după protestele de la Bruxelles

Delegația română din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European salută decizia de amânare a semnării acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur, o decizie venită în urma presiunii publice, a protestelor fermierilor europeni și a unei mobilizări fără precedent la Bruxelles, la care au participat și agricultori români.

În mijlocul acestor proteste, singurii reprezentanți politici români care s-au aflat efectiv alături de fermieri au fost eurodeputații delegației române din S&D. Aceștia au preluat revendicările agricultorilor și le-au dus direct în forurile europene, cerând rediscutarea unui acord care ar fi afectat grav agricultura românească.

Acordul cu statele Mercosur ar fi deschis piața europeană pentru produse agricole provenite din afara UE, obținute în condiții care nu respectă standardele europene de mediu, siguranță alimentară și protecție a muncii. Pentru fermierii români, acest lucru ar fi însemnat concurență neloială, prețuri mai mici impuse artificial și pierderea pieței interne.

„Nu putem cere fermierilor români să respecte cele mai dure reguli din Europa, iar apoi să îi punem să concureze cu produse aduse din afara UE, realizate fără aceleași obligații”, transmite delegația română din S&D.

Amânarea semnării acordului Mercosur demonstrează că vocea fermierilor contează atunci când este susținută politic. Protestele de la Bruxelles, la care au participat agricultori din România, Franța, Polonia și alte state membre, au arătat clar că agricultura europeană nu mai acceptă să fie moneda de schimb a negocierilor globale.

„Fermierii români nu sunt singuri. Atunci când ies în stradă pentru drepturile lor, trebuie să aibă și pe cineva în instituții care să le apere interesele”, a fost mesajul transmis la Bruxelles de reprezentanții delegației române din S&D.

Astfel, doar eurodeputații social-democrați români au fost alături de fermieri, atât în stradă, cât și în plenul Parlamentului European.

Delegația română din Grupul S&D anunță că susține în continuare clauze de protecție pentru fermierii europeni, aplicarea acelorași standarde pentru produsele importate și consultarea reală a agricultorilor înainte de orice decizie majoră.

„România nu trebuie să piardă ferme pentru a câștiga tratate comerciale. Agricultura românească trebuie apărată, nu negociată peste capul celor care muncesc pământul”, este poziția fermă a delegației române din S&D.