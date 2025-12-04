Pericol pe DN1. Trafic restricționat din cauza riscului de surpare a unei porțiuni de drum

O alunecare de teren a provocat restricții de trafic pe DN1, în apropiere de orașul Comarnic, județul Prahova. Pământul s-a deplasat către albia râului Prahova, iar verificările au arătat că o porțiune a drumului s-a mișcat. Pentru siguranța șoferilor, circulația a fost restricționată parțial, fiind permisă doar pe o bandă.

În zonă au fost amplasate marcaje și semnalizări, iar polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență și să reducă viteza.

„Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulaţia pe DN1 (E60), în zona oraşului Comarnic, poliţiştii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti – District Sinaia, au efectuat verificări la faţa locului.”, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Analizele făcute la fața locului au arătat că alunecarea s-a produs la nivelul terasamentului, exact la kilometrul 111+430. Deși carosabilul nu a fost afectat, terenul de sub drum a cedat și s-a deplasat către albia râului Prahova, potrivit digi24.ro.

Echipele tehnice au anunțat că fenomenul ar putea continua, mai ales în condiții de umezeală sau variații de temperatură. Din acest motiv, nivelul de alertă rămâne ridicat, iar zona va fi monitorizată în permanență.

„O porţiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiştii Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti – District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului şi siguranţa traficului”, au mai transmis autoritățile.

Fenomenul nu este neobișnuit pe acest sector al DN1, unde versanții instabili și apropierea de albia râului contribuie la degradarea treptată a infrastructurii. Pentru siguranța șoferilor, autoritățile au restricționat circulația pe banda sensului Brașov – Ploiești, în zona kilometrului afectat. Măsura a fost semnalizată corespunzător, astfel încât conducătorii auto să fie avertizați înainte de a intra în perimetrul periculos.

IPJ Prahova a anunțat că restricția are caracter preventiv și va rămâne în vigoare până la evaluarea detaliată a stabilității terenului și aplicarea eventualelor măsuri de consolidare.