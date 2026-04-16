Sport

Motivul pentru care Nicușor Dan nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu

Comentează știrea
Nicușor Dan și Mircea Lucescu.
Din cuprinsul articolului

Nicușor Dan, președintele României, a dezvăluit de ce nu a fost prezent la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Nicușor Dan a spus că a evitat prezența la catafalcul lui Mircea Lucescu pentru a nu politiza momentul de doliu

Nicușor Dan a declarat, joi, că a ales să nu meargă la Arena Națională, unde a fost depus sicriul lui Mircea Lucescu, pentru a evita asocierea momentului cu scena politică. Șeful statului a explicat că a considerat evenimentul drept unul profund emoționant, care trebuia să rămână în afara oricărei interpretări politice.

"Ce vreau să spun este că am fost - pentru că, inclusiv în emisiunea asta am discutat de fel de fel de contre, tensiuni, diferenţe de opinie, reacţii umorale - am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. (...) N-am televizor acasă din cauza copiilor să nu se uite, în fine, dar cred că a fost un moment emoţionant toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Naţională şi eu n-am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezenţă a mea. Dar faptul că oamenii au fost extraordinari de decenţi cu familia, ăsta e un lucru bun pentru România şi când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm", a spus Nicușor Dan.

Mii de oameni au fost la Arena Națională pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu. Nicușor Dan nu a mers

Trupul neînsuflețit al fostului mare fotbalist și antrenor a fost depus timp de două zile la Arena Națională din București. Aproximativ 15.000 de persoane au trecut pe acolo pentru a-i aduce un ultim omagiu celui considerat de mulți drept cel mai mare antrenor din istoria fotbalului românesc.

Mircea Lucescu a rămas selecționer după ce a prezentat o adeverință medicală din Belgia. Răzvan Burleanu: Am procedat corect
Un nou raport despre anularea alegerilor prezidențiale va fi publicat în 2026. Nicușor Dan: Nicăieri în lume nu am văzut asta
Atmosfera a fost una marcată de respect și solidaritate, iar reacțiile din lumea sportului au evidențiat unitatea generată de dispariția lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

Săptămâna trecută, Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală, la vârsta de 80 de ani. Ceremonia a avut loc cu onoruri militare.

La funeralii au participat aproximativ 200 sute de persoane, printre care s-au numărat foști jucători, antrenori, oficiali din fotbal și numeroși admiratori. Evenimentul a reunit figuri importante ale sportului românesc, într-un moment de reculegere și omagiu.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:28 - Mircea Lucescu a rămas selecționer după ce a prezentat o adeverință medicală din Belgia. Răzvan Burleanu: Am procedat...
22:20 - Un nou raport despre anularea alegerilor prezidențiale va fi publicat în 2026. Nicușor Dan: Nicăieri în lume nu am vă...
22:11 - SuperLiga 2026-2027 va începe pe 11 iulie, în timpul Campionatului Mondial de Fotbal
22:03 - Nicușor Dan a spus că nu va accepta niciodată să desemneze un premier PSD susținut de PSD-AUR
21:55 - Gică Craioveanu: Hagi și-a câștigat dreptul de a antrena echipa națională. E un început complicat pentru el
21:47 - Țigările electronice și vape-urile ar putea fi interzise în spațiile publice închise. Proiect de lege în Parlament

HAI România!

Trei săptămâni de scandaluri și amenințări, între PSD și PNL, după decizia șefului Executivului
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare
Claudiu Manda: Domnul Bolojan își dorea, mai degrabă, să lupte cu cineva. Cum a aprins subiectul tăierilor Coaliția
Proiecte speciale