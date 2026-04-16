Motivul pentru care Nicușor Dan nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu

Nicușor Dan, președintele României, a dezvăluit de ce nu a fost prezent la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Nicușor Dan a declarat, joi, că a ales să nu meargă la Arena Națională, unde a fost depus sicriul lui Mircea Lucescu, pentru a evita asocierea momentului cu scena politică. Șeful statului a explicat că a considerat evenimentul drept unul profund emoționant, care trebuia să rămână în afara oricărei interpretări politice.

"Ce vreau să spun este că am fost - pentru că, inclusiv în emisiunea asta am discutat de fel de fel de contre, tensiuni, diferenţe de opinie, reacţii umorale - am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. (...) N-am televizor acasă din cauza copiilor să nu se uite, în fine, dar cred că a fost un moment emoţionant toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Naţională şi eu n-am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezenţă a mea. Dar faptul că oamenii au fost extraordinari de decenţi cu familia, ăsta e un lucru bun pentru România şi când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm", a spus Nicușor Dan.

Trupul neînsuflețit al fostului mare fotbalist și antrenor a fost depus timp de două zile la Arena Națională din București. Aproximativ 15.000 de persoane au trecut pe acolo pentru a-i aduce un ultim omagiu celui considerat de mulți drept cel mai mare antrenor din istoria fotbalului românesc.

Atmosfera a fost una marcată de respect și solidaritate, iar reacțiile din lumea sportului au evidențiat unitatea generată de dispariția lui Mircea Lucescu.

Săptămâna trecută, Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală, la vârsta de 80 de ani. Ceremonia a avut loc cu onoruri militare.

La funeralii au participat aproximativ 200 sute de persoane, printre care s-au numărat foști jucători, antrenori, oficiali din fotbal și numeroși admiratori. Evenimentul a reunit figuri importante ale sportului românesc, într-un moment de reculegere și omagiu.