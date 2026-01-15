Justitie

Lucrări ilegale într-o zonă istorică din Chișinău. Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, vizate într-un dosar penal

Lucrări ilegale într-o zonă istorică din Chișinău. Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, vizate într-un dosar penalSursa foto: CNA
Republica Moldova. Zece persoane, printre care și un funcționar din cadrul Ministerului Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează executarea necalitativă a unor lucrări de construcție într-o zonă cu statut istoric, pe strada Eugen Doga din municipiul Chișinău. Joi, 15 ianuarie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor, au descins cu percheziții la mai multe adrese ale persoanelor implicate în realizarea și recepționarea lucrărilor.

Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală se desfășoară în mai multe locații din capitală și vizează persoane care ar fi admis încălcări grave ale documentației de proiect.

„Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică și recepția finală în lipsa actelor permisive, în condițiile în care construcția era sistată”, precizează CNA într-un comunicat oficial.

percheziții, clinică privată

Sursa foto: CNA

Funcționar de rang înalt și responsabili tehnici, printre bănuiți

În dosar sunt vizați zece bănuiți, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor din subordinea Ministerului Culturii, beneficiarul localului supus lucrărilor, un reprezentant al unui agent economic, dar și mai mulți responsabili tehnici implicați direct în executarea și supravegherea construcției.

„Ofițerii de urmărire penală documentează încălcările admise de persoanele bănuite prin prisma săvârșirii infracțiunii de executare necalitativă a construcțiilor”, mai anunță CNA.

Dosarul este instrumentat sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău. Persoanele vizate urmează să fie escortate la sediul Centrului Național Anticorupție pentru audieri și alte acțiuni procedurale.

Reacția Ministerului Culturii: anchetă de serviciu și condamnarea practicilor ilegale

În contextul perchezițiilor, Ministerul Culturii a condamnat public încălcarea legislației în domeniul protejării patrimoniului cultural și a anunțat inițierea unei anchete interne.

„Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului construit, spațiul public și încrederea societății în instituțiile statului nu este și nu va fi tolerată de Ministerul Culturii”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Sursa foto: Primăria Chișinău

Totodată, ministerul a făcut apel către angajații structurilor subordonate și către agenții economici implicați în activități de construcție „să manifeste integritate, responsabilitate și respect strict față de legislația în vigoare”.

Autoritatea a declarat că este deschisă să coopereze și să sprijine acțiunile Centrului Național Anticorupție în vederea protejării patrimoniului cultural și a interesului public.

