Linia independenței energetice Vulcănești–Chișinău a trecut primele teste. Aceasta a fost pusă sub tensiune și funcționează în regim normal

Republica Moldova. Primele probe tehnice pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din istoria recentă a Republicii Moldova, au fost realizate joi, 22 ianuarie, iar rezultatele au confirmat funcționarea normală a infrastructurii, la parametrii tehnici proiectați.

Potrivit Ministerul Energiei, linia a fost pusă sub tensiune și operează conform standardelor prevăzute, marcând un pas esențial spre consolidarea securității energetice a țării.

LEA Vulcănești–Chișinău este considerată un proiect-cheie pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova și pentru integrarea acesteia în piața regională de energie electrică. Infrastructura creează o legătură directă și stabilă între sudul și centrul țării, permițând transportul energiei electrice în condiții de siguranță sporită și flexibilitate operațională.

Linia a fost finalizată din punct de vedere al construcției în luna decembrie 2025, urmând ca stațiile electrice din Chișinău și Vulcănești să fie date în exploatare în perioada următoare, după parcurgerea tuturor etapelor de testare și autorizare tehnică.

LEA Vulcănești–Chișinău are o lungime totală de aproximativ 157 de kilometri și include peste 500 de piloni metalici, precum și circa 1.500 de kilometri de conductoare. Traseul liniei traversează opt raioane și 35 de localități, fiind una dintre cele mai ample investiții în infrastructura energetică realizate în ultimii ani în Republica Moldova.

Datorită capacității sale, linia va putea asigura, în funcție de regimul sistemului electroenergetic, peste 50% din consumul de energie electrică al țării în perioadele de vârf de consum, reducând semnificativ riscurile asociate deficitului de energie sau întreruperilor neplanificate.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că linia ar putea deveni complet funcțională începând cu această primăvară, odată cu finalizarea tuturor procedurilor tehnice și punerea în exploatare a stațiilor electrice.

Autoritățile subliniază că acest proiect va permite Republicii Moldova să gestioneze mai eficient fluxurile de energie electrică, inclusiv în situații de criză sau de consum sporit.

Proiectul de construcție a LEA Vulcănești–Chișinău este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică. Beneficiarul direct al infrastructurii este Întreprinderea de Stat Moldelectrica.

Lucrările se desfășoară în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, care are drept obiectiv principal asigurarea securității energetice a țării. Valoarea totală a proiectului este de 61 de milioane de euro, dintre care aproximativ 27 de milioane de euro sunt alocate construcției liniei Vulcănești–Chișinău.

Finanțarea este asigurată de Banca Mondială, iar autoritățile afirmă că proiectul reprezintă un element esențial al strategiei naționale de reducere a dependenței energetice și de creștere a rezilienței sistemului electroenergetic.