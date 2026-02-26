Decizie surprinzătoare în cazul Jimmy Lai: instanța anulează sentința pentru fraudă

Un tribunal de apel din Hong Kong a anulat joi condamnarea pentru fraudă şi pedeapsa cu închisoarea a omului de afaceri și magnat media Jimmy Lai, într-o hotărâre juridică surprinzătoare care vine la scurt timp după ce acesta a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în cadrul unui alt proces pentru infracţiuni legate de securitatea națională.

Decizia instanței de apel ridică întrebări privind modul în care sunt judecate procesele împotriva unor figuri pro-democrație în orașul-stat, într-un context mai larg al aplicării Legii securității naționale impuse de autoritățile de la Beijing în Hong Kong.

Joi, Curtea de Apel din Hong Kong a decis să admită apelurile formulate de Jimmy Lai și un alt inculpat în dosarul privind o condamnare pentru fraudă și să le permită să își atace sentințele, întrucât un judecător al instanței inferioare „a greșit” în decizia sa inițială.

Judecătorii Jeremy Poon, Anthea Pang și Derek Pang au scris într-un rezumat al hotărârii:

„Curtea de Apel le-a acordat permisiunea de a face apel împotriva condamnării lor, le-a admis apelurile, a anulat condamnările și a dispus restabilirea situației legale anterioare.”

Această hotărâre anulează condamnarea din decembrie 2022 pentru fraudă, care îl viza pe Lai pentru presupusa încălcare a prevederilor legate de închirierea sediului publicatului „Apple Daily”, iar pe co-inculpatul Wong Wai-keung pentru aceeași infracțiune.

În decembrie 2022, Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, a fost condamnat la cinci ani și nouă luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de încălcarea termenilor de închiriere ai sediului companiei sale media, Apple Daily Printing, prin ascunderea operațiunii unei firme private, Dico Consultants Ltd, în clădirea respectivă.

În același caz, alt executiv al companiei Next Digital, Wong Wai-keung, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit vinovat de fraudă și condamnat la 21 de luni de închisoare.

În motivarea deciziei de joi, instanța de apel a concluzionat:

„În concluzie, considerăm că Apple Daily Printing nu avea obligația față de Corporație de a dezvălui încălcarea restricțiilor de utilizare sau clauzelor de ne-alienare cauzate de ocuparea și utilizarea spațiului de către Dico. Cu respect, Judecătorul a greșit.”

Judecătorul instanței inferioare a susținut anterior că Lai știa că trebuia să solicite o licență de la Hong Kong Industrial Estates Corporation pentru ca Dico să funcționeze în sediu și că ar fi „acționat sub umbrela de protecție a unei organizații media”, dar această concluzie a fost considerată nesusținută de instanța de apel.

Chiar dacă condamnarea și sentința pentru fraudă au fost anulate, Jimmy Lai va rămâne în continuare în închisoare pentru 20 de ani în urma unei condamnări separate din 9 februarie 2026, într-un proces legat de securitatea națională.

Această sentință a fost pronunțată pentru două capete de acuzație de conspirație de a colabora cu forțe străine și unul pentru publicarea de materiale considerate sedicioase.

Acest caz legat de securitatea națională a stârnit critici internaționale din partea unor grupuri pentru drepturile omului și a mai multor țări, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie, fiind considerat unul dintre cele mai mediatizate momente în criza continuă a libertăților civile din Hong Kong după adoptarea Legii securității naționale de către autoritățile chineze în 2020, în urma protestelor pro-democrație din 2019.

Purtătorul de cuvânt al guvernului din Hong Kong a declarat că Department of Justice (Departamentul de Justiție) va studia hotărârea pentru a analiza posibilitatea de a face apel împotriva deciziei Curții de Apel, ceea ce indică că procedurile judiciare ar putea continua.

Deși divergentă în privința fraudelor, situația lui Jimmy Lai rămâne complexă din cauza condamnării pentru infracțiuni legate de securitatea națională, care conform legii impuse în 2020 pot fi pedepsite cu până la închisoare pe viață.

Următoarele evenimente marchează puncte cheie în evoluția cazului Jimmy Lai:

20 iunie 1995 – Jimmy Lai publică prima ediție Apple Daily, ziar pro-democrație;

12 iunie 2019 – Proteste masive pro-democrație în Hong Kong, unde sute de mii de persoane ies în stradă și forțele de ordine folosesc gaze lacrimogene;

30 iunie 2020 – China impune o Lege privind securitatea națională în Hong Kong;

10 august 2020 – Lai este arestat sub această lege; sediile sale media sunt percheziționate.;

3 decembrie 2020 – Este reținut după ce i se refuză eliberarea pe cauțiune într-un dosar de fraudă;

11 decembrie 2020 – Lai este acuzat în baza Legii securității naționale pentru presupusă coluziune cu forțe străine;

9 februarie 2026 – Lai este condamnat la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni legate de securitatea națională;

26 februarie 2026 – Curtea de Apel anulează condamnarea pentru fraudă și pedeapsa aferentă.

În ultimii ani, starea de sănătate a lui Jimmy Lai s-a deteriorat semnificativ în timpul detenției: a suferit de ocluzie a venelor retinei la ochiul drept, tensiune arterială mare, palpitații cardiace și pierdere progresivă a auzului.

Familia sa a avertizat că vârsta sa de 78 de ani și condițiile de detenție ar putea avea consecințe grave asupra sănătății sale.

Copiii lui Lai au cerut în mod repetat eliberarea acestuia, argumentând că starea lui de sănătate în condițiile actuale îl expune unui risc crescut, iar unele apeluri publice au fost adresate oficialilor străini, inclusiv de la Casa Albă, în contextul vizitei planificate a președintelui SUA în Beijing la finalul lunii martie 2026.

Organizații pentru drepturile omului și mai multe țări au criticat în mod regulat modul în care autoritățile din Hong Kong și China tratează libertatea presei și drepturile civice.

Uniunea Europeană a cerut retragerea tuturor acuzațiilor împotriva lui Jimmy Lai și eliberarea sa imediată, având în vedere vârsta și starea de sănătate a acestuia.

Și în trecut, Departamentul de Stat al Statelor Unite și oficiali britanici au exprimat îngrijorare cu privire la aplicarea Legii securității naționale împotriva criticilor regimului, iar această hotărâre de joi atrage din nou atenția internațională asupra situației juridice și a libertăților civile în Hong Kong.

Hotărârea Curții de Apel din Hong Kong de joi marchează o schimbare semnificativă în cursul unuia dintre cele mai urmărite dosare judiciare din ultimii ani privind activismul pro-democrație și libertatea presei, anulând condamnarea pentru fraudă a lui Jimmy Lai și ridicând o serie de întrebări asupra modului în care instanțele interpretează-Legea securității naționale și alte norme legale în litigii sensibile politic.

În pofida acestei victorii procesuale, Lai rămâne încarcerat în baza unei condamnări distincte, ceea ce face ca situația sa juridică și personală să rămână una complexă și monitorizată atent de comunitatea internațională.