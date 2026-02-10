Beijingul încearcă să dezbine Taiwanul și anunță că va sprijini „forțele reunificării”

Regimul comunist chinez a anunțat că va acorda un sprijin ferm așa-ziselor „forțe patriotice pro-reunificare” din Taiwan și va acționa hotărât împotriva „separatiștilor”, a declarat un oficial chinez de rang înalt responsabil de politica față de insula guvernată democratic, citat de Reuters.

Regimul comunist de la Beijing, care consideră Taiwanul parte a propriului teritoriu, în pofida opoziției guvernului de la Taipei, și-a intensificat presiunile politice și militare asupra insulei, în contextul în care China își reafirmă pretențiile de suveranitate.

Adresându-se conferinței anuale „Taiwan Work Conference”, Wang Huning, al patrulea lider ca rang din conducerea Partidului Comunist Chinez, a afirmat că oficialii trebuie să promoveze „marea cauză a reunificării naționale”, potrivit agenției oficiale de presă Xinhua.

Este necesar „să sprijinim ferm forțele patriotice pro-unificare de pe insulă, să lovim cu hotărâre forțele separatiste pentru «independența Taiwanului», să ne opunem interferențelor forțelor externe și să protejăm pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan”, a transmis Xinhua, parafrazând declarațiile acestuia.

La reuniunea desfășurată la Beijing a participat și ministrul chinez de Externe, Wang Yi, subliniind importanța pe care China o acordă promovării problemei Taiwanului pe scena internațională. De-a lungul timpului, Beijingul a propus Taiwanului modelul de autonomie aplicat în Hong Kong, „o țară, două sisteme”, însă această formulă nu este susținută de niciun partid politic major din Taiwan.

Guvernul de la Taipei a arătat că dictatura comunistă chineză în fosta colonie britanică a dus la represiune, iar președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a invocat marți condamnarea magnatului din Hong Kong, Jimmy Lai, la 20 de ani de închisoare, pronunțată cu o zi înainte.

„Condamnarea lui Jimmy Lai dezvăluie adevărata natură a legii securității naționale din Hong Kong – un instrument de persecuție politică în cadrul «unei țări, două sisteme» ale Chinei, care calcă în picioare drepturile omului și libertatea presei”, a scris Lai pe platforma X.

Nu a existat o reacție imediată a guvernului taiwanez la declarațiile lui Wang Huning, autoritățile de la Taipei reiterând că doar populația insulei are dreptul să decidă viitorul Taiwanului.

Regimul de la Beijing a amenințat în repetate rânduri alte state, inclusiv Statele Unite, să nu se implice în problema Taiwanului, pe care o consideră o chestiune internă. Într-o convorbire telefonică purtată săptămâna trecută cu președintele american Donald Trump, liderul comunist chinez Xi Jinping a declarat că dosarul Taiwanului reprezintă cea mai importantă problemă în relațiile dintre China și SUA și că Washingtonul trebuie să abordeze cu prudență subiectul vânzărilor de arme către Taipei.

Beijingul refuză să poarte discuții cu președintele Taiwanului și a respins constant apelurile acestuia la dialog, calificându-l drept „separatist” care trebuie să accepte că Taiwanul face parte din China.

Declarațiile lui Wang Huning au fost făcute la aproximativ o săptămână după întâlnirea acestuia cu o delegație a celui mai mare partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), aflată la Beijing pentru o reuniune a grupurilor de reflecție ale formațiunii.

Vorbind marți mai devreme cu presa, la Taipei, vicepreședintele KMT, Hsiao Hsu-tsen, care a condus delegația, a precizat că întâlnirea cu Wang nu a inclus discuții politice, vizita fiind axată pe teme precum turismul și inteligența artificială.