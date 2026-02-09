Regimul comunist chinez îl aruncă în închisoare pe fondatorul Apple Daily din Hong Kong

Omul de afaceri și magnatul media pro-democrație Jimmy Lai a fost condamnat luni la 20 de ani de închisoare de un tribunal din Hong Kong, în baza controversatei legi a securității naționale impuse de Beijing, potrivit BBC.

Sentința reprezintă cea mai severă pedeapsă aplicată până acum în temeiul acestei legislații, adoptată în 2020, și marchează un nou moment de referință în evoluția sistemului juridic al teritoriului.

Condamnarea vine la câteva luni după ce Lai, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit vinovat pentru infracțiuni legate de securitatea națională, într-un proces care a atras atenția comunității internaționale și a organizațiilor pentru drepturile omului.

Instanța din Hong Kong a decis o pedeapsă totală de 20 de ani de detenție, într-o procedură care, potrivit relatărilor presei, a durat aproximativ zece minute.

Jimmy Lai a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind conspirația cu forțe străine, în baza legii securității naționale, precum și pentru publicarea de materiale considerate „sedicioase” în ziarul Apple Daily, publicație fondată de acesta și închisă între timp.

Alături de Lai, instanța a pronunțat sentințe și pentru alți inculpați, printre care foști directori și jurnaliști ai Apple Daily. Pedepsele acestora variază între șase și zece ani de închisoare, în funcție de cooperarea cu procurorii și de recunoașterea vinovăției, potrivit documentelor instanței.

Șeful Departamentului de Securitate Națională al poliției din Hong Kong a calificat sentința drept „adecvată”, potrivit agenției Reuters.

Oficialul a declarat că pedeapsa reflectă gravitatea faptelor și a respins afirmațiile potrivit cărora starea de sănătate a lui Jimmy Lai ar fi fost un factor care ar fi trebuit să ducă la o reducere a sentinței.

Avocatul apărării a susținut în instanță că Lai suferă de mai multe afecțiuni, inclusiv hipertensiune și diabet, însă judecătorii au precizat că „nu sunt înclinați” să diminueze pedeapsa pe criterii medicale.

După pronunțarea sentinței, mai multe organizații pentru drepturile omului și grupuri media au condamnat decizia instanței și au cerut eliberarea lui Jimmy Lai.

Avocata Caoilfhionn Gallagher, coordonatoarea echipei juridice internaționale a acestuia, a declarat anterior pentru BBC: „Acesta a fost un proces-spectacol încă de la început – știm că urma o sentință dură”.

Apple Daily founder Jimmy Lai is set to be sentenced over national security charges: Matthias Kauffman, Deputy Head of the European Union Office to Hong Kong and Macao, arrived with other consulate officials at the courthouse at around 8.40am

După anunțarea verdictului, ea a afirmat că decizia reprezintă „o lovitură finală adusă statului de drept din Hong Kong”.

Guvernul din Taiwan a reacționat, de asemenea, calificând cazul drept un „avertisment” și susținând că promisiunile privind drepturile și libertățile din Hong Kong „s-au dovedit a fi lipsite de conținut”.

Două dintre cele 20 de ani de închisoare se suprapun cu pedepse anterioare primite de Lai pentru alte infracțiuni, ceea ce înseamnă că acesta va executa încă 18 ani suplimentari.

În absența unei reduceri, el ar putea fi eliberat în 2044, la vârsta de 96 de ani. Totuși, legislația locală prevede posibilitatea unei reduceri de până la o treime din pedeapsă pentru bună purtare, ceea ce ar putea duce la o eliberare anticipată în jurul anilor 2037–2038.