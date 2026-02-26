Politica

Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu

Comentează știrea
Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin GrindeanuTraian Băsescu. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Traian Băsescu are un favorit în disputa politică aprigă care se duce între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Fostul președinte al României a spus la Digi 24 că premierul își vede de treabă, în timp ce liderul PSD doar vorbește. Băsescu nu crede că PSD va ieși din coaliția de guvevernare, așa cum a amenințat de mai multe ori.

Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu

„Nu, nu cred. Dar vizavi de formularea domnului Grindeanu, aș spune că Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu. Dar Bolojan urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României. Cred că această corecție trebuie făcută cu privire la al cui premier este Bolojan. Este premierul României”, a spus Băsescu pentru sursa citată.

Fostul lider de la Cotroceni nu crede că măsurile economice ale lui Illie Bolojan pot fi numite reforme. Ci mișcări luate pentru a echilibra bugetul.

„În niciun caz nu discutăm de mari reforme”

„Eu nu le spun reforme. Sunt greu de convins că ce se face se numește reformă. Discutăm de niște ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar al României. În niciun caz nu discutăm de mari reforme prin care eu aș înțelege schimbarea unor sisteme. Adică, spre exemplu, sunt convins că reforma administrativă a României ar genera economii extraordinare în costurile guvernamentale. Pe această reformă nu se face. Se fac niște reduceri de cheltuieli de personal, ceea ce nu înseamnă reformă, sunt niște ajustări.”

Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele
Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele
Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video

Ursula von der Leyen e cu ochii pe declarații

Băsescu nu e de acord cu presiunea pe care Sorin Grindeanu o pune pe Ilie Bolojan prin declarațiile publice. „Le văd cum le vede orice politician cu oarecare experiență. Nu este posibil ca în timp ce premierul negociază la comisie, cu comisar, cu director de direcții, ajustarea acestui PNRR în așa fel încât să pierdem cât mai puțini bani, dacă s-ar putea, să nu pierdem deloc. Deci, în timp ce premierul face acest efort, mesajele care vin de la București sunt: îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier.

Ăsta cum se numește? Pentru cei care înțeleg ce se întâmplă. Orice declarație de la București legată de Guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei von der Leyen. Deci, cred că ce face Grindeanu pur și simplu își sabotează propriul premier.”

 

 

 

 

 

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    26 februarie 2026 la 20:59

    MORI PUROIULE!

Stiri calde

22:14 - Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
22:08 - Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev. Vinurile moldovenești, vizate de restricții după suspendarea importului d...
22:01 - Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost acuzat că a hărțuit mai multe femei: E greșit față de mine
21:53 - Legea pensiilor magistraților merge la promulgare. Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial
21:46 - Ce face de fapt Alex Bodi când merge în țările calde. Acum este în Vietnam și muncește de zor
21:37 - Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele

HAI România!

Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecat...
Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel
Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică

Proiecte speciale