Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu

Traian Băsescu are un favorit în disputa politică aprigă care se duce între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Fostul președinte al României a spus la Digi 24 că premierul își vede de treabă, în timp ce liderul PSD doar vorbește. Băsescu nu crede că PSD va ieși din coaliția de guvevernare, așa cum a amenințat de mai multe ori.

„Nu, nu cred. Dar vizavi de formularea domnului Grindeanu, aș spune că Bolojan demonstrează că este premierul României. Nu este nici al coaliției, nici al liberalilor, nici al lui Grindeanu. Dar Bolojan urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României. Cred că această corecție trebuie făcută cu privire la al cui premier este Bolojan. Este premierul României”, a spus Băsescu pentru sursa citată.

Fostul lider de la Cotroceni nu crede că măsurile economice ale lui Illie Bolojan pot fi numite reforme. Ci mișcări luate pentru a echilibra bugetul.

„Eu nu le spun reforme. Sunt greu de convins că ce se face se numește reformă. Discutăm de niște ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar al României. În niciun caz nu discutăm de mari reforme prin care eu aș înțelege schimbarea unor sisteme. Adică, spre exemplu, sunt convins că reforma administrativă a României ar genera economii extraordinare în costurile guvernamentale. Pe această reformă nu se face. Se fac niște reduceri de cheltuieli de personal, ceea ce nu înseamnă reformă, sunt niște ajustări.”

Băsescu nu e de acord cu presiunea pe care Sorin Grindeanu o pune pe Ilie Bolojan prin declarațiile publice. „Le văd cum le vede orice politician cu oarecare experiență. Nu este posibil ca în timp ce premierul negociază la comisie, cu comisar, cu director de direcții, ajustarea acestui PNRR în așa fel încât să pierdem cât mai puțini bani, dacă s-ar putea, să nu pierdem deloc. Deci, în timp ce premierul face acest efort, mesajele care vin de la București sunt: îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier.

Ăsta cum se numește? Pentru cei care înțeleg ce se întâmplă. Orice declarație de la București legată de Guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei von der Leyen. Deci, cred că ce face Grindeanu pur și simplu își sabotează propriul premier.”