Sorin Grindeanu amenință că bugetul va fi blocat în Parlament. Noi atacuri îndreptate către Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a amenințat, azi, într-o conferință de presă că bugetul ar putea să fie blocat în Parlamentul României. Liderul social-democraților și-a exprimat nemulțumirea față de ce se petrece în alianța de guvernare și a spus că ori sunt adoptate propunerile formațiunii sale politice, ori bugetul nu va trece.

„E necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri și care a generat reacții. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde în fața unui singur partid. Răspunzi în fața tuturor.

Domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL. E premierul coaliției și de aceea fac aceste precizări pentru a spune că noi în aceste luni nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost mai degrabă premierul unei formațiuni din coaliție, și aceasta nu e PNL, e USR”, a spus președintele PSD.

Grindeanu a vorbit și despre consultarea internă ce va fi organizată în partid. Se va vota dacă PSD va mai continua în alianța de guvernare cu Bolojan ca premier și USR.

„Acum ni se neagă, nu avem voie să ne facem nici măcar intern o consultare? Am anunțat la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă în care facem aceste consultări interne. termenul limită este bugetul. Odată cu bugetul vom da un vot în care vom alege ceea ce spuneam mai devreme.

Bugetul nu e neapărat un simplu tabel. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei să ai partener PSD trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga”, a mai afirmat Grindeanu.